Google: మీకు జీమెయిల్, యూట్యూబ్‌ అకౌంట్లు ఉన్నాయా? వెంటనే ఈ పనిచేయకపోతే అవి డిలీట్ అవ్వడం ఖాయం, కొత్త రూల్ తీసుకువచ్చిన గూగుల్

New Delhi, July 21: మీకు జీమెయిల్ (Gmail Accounts) అకౌంట్ ఉందా? యూట్యూబ్ (You tube Accounts) అకౌంట్లను వాడుతున్నారా? అయితే బీ అలర్ట్.. ప్రపంచ సెర్చ్ ఇంజిన్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google Warn) ఏ క్షణమైన మీ అకౌంట్లను డిలీట్ చేయొచ్చు.కొన్ని వారాల క్రితమే గూగుల్ ఇన్‌యాక్టివ్ అకౌంట్ల విధానాలకు ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ ప్రకటించింది. కనీసం రెండేళ్లుగా ఉపయోగించని లేదా సైన్ ఇన్ చేయని గూగుల్ అకౌంట్లను డిలీట్ చేయనున్నట్టు టెక్ దిగ్గజం ప్రకటించింది. నివేదిక ప్రకారం.. గూగుల్ ఈ కొత్త విధానానికి సంబంధించి జీమెయిల్ (Gmail), యూట్యూబ్ (You tube) ఖాతాదారులను హెచ్చరిస్తోంది. తద్వారా వినియోగదారులు ఎవరైనా తమ అకౌంట్లను ఆటోమాటిక్‌గా డిలీట్ చేయకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ కొత్త విధానంతో యూజర్ భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రయత్నంగా ఇన్‌యాక్టివ్ అకౌంట్లను నిర్వహించడం వల్ల కలిగే నష్టాలను తగ్గించవచ్చు. ఈ కొత్త విధానంతో డిసెంబర్ 2023 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని గూగుల్ పేర్కొంది. అకౌంట్లను డిలీట్ చేసే ప్రమాదం ఉన్న యూజర్లను అప్రమత్తం చేసేందుకు కంపెనీ 8 నెలల ముందుగానే వార్నింగ్ ఇమెయిల్‌లను పంపుతుంది.

ముఖ్యంగా, ఈ డిలీట్ చేయడం అనేది జీమెయిల్, డాక్స్, డ్రైవ్, మీట్, క్యాలెండర్, YouTube, గూగుల్ ఫొటోలతో సహా ఇన్‌యాక్టివ్ అకౌంట్లలో స్టోర్ చేసే మొత్తం కంటెంట్‌పై ప్రభావం చూపుతుంది. ఒకసారి క్రియేట్ చేసి మళ్లీ ఉపయోగించని అకౌంట్ల నుంచి దశలవారీ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. ఇందులో భాగంగా గూగుల్ అకౌంట్లను డిలీట్ చేసే ముందు.. వినియోగదారులకు వరుసగా అకౌంట్ ఇమెయిల్ అడ్రస్, రీస్టోర్ ఇమెయిల్ రెండింటికీ మల్టీ నోటిఫికేషన్‌లను పంపుతామని గూగుల్ చెబుతోంది.

సెక్యూరిటీ మెరుగుపర్చేందుకు రెండేళ్లుగా ఇన్‌యాక్టివ్‌గా ఉన్న అకౌంట్లను తొలగించాలని గూగుల్ యోచిస్తోంది. యాక్టివ్ అకౌంట్ల కన్నా విడిచిపెట్టిన అకౌంట్లలో టూ-ఫాక్టర్ అథెంటికేషన్ సెటప్ చేసేందుకు కనీసం 10 రెట్లు తక్కువగా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. తద్వారా హ్యాకింగ్‌కు గురయ్యే అవకాశం ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది. అకౌంట్లో ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే.. ఐడెంటిటీ దొంగతనం నుంచి స్పామ్ పంపడం వరకు దేనికైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఇన్‌యాక్టివ్‌గా ఉన్న అకౌంట్లను తొలగించడం వల్ల ఈ తరహా దాడుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని గూగుల్ చెబుతోంది.

మరచిపోయిన అకౌంట్లను తరచుగా పాత లేదా తరచూ ఉపయోగించే పాస్‌వర్డ్‌లతో సెక్యూరిటీ ముప్పు రావొచ్చు. టూ-ఫ్యాకర్డ్ అథెంటికేషన్ సెటప్ చేయలేదు. యూజర్లకు లో సెక్యూరిటీ చెకింగ్‌లకు స్వీకరిస్తారని అధికారిక బ్లాగ్ పోస్ట్ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, కొత్త విధానం వ్యక్తిగత గూగుల్ అకౌంట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని, పాఠశాలలు లేదా వ్యాపారాల వంటి సంస్థల అకౌంట్లపై ప్రభావం చూపదని గూగుల్ హామీ ఇస్తుంది. ఈ అప్‌డేట్ ద్వారా అకౌంట్ డిలీట్‌కు సంబంధించిన గూగుల్ ఉపయోగించని వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని కలిగిన సమయాన్ని కూడా పరిమితం చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

మీ గూగుల్ అకౌంట్లను ఎలా యాక్టివ్‌గా ఉంచాలి :

గూగుల్ తమ అకౌంట్లను యాక్టివ్ చేసేందుకు యూజర్లకు వార్నింగ్ ఇమెయిల్‌లను పంపుతుంది. మీరు కూడా నెలల తరబడి ఉపయోగించని గూగుల్ అకౌంట్లను కలిగి ఉంటే.. మీరు ఆయా అకౌంట్లను డిలీట్ చేయకుండా ఎలా నిరోధించవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. అన్నింటిలో మొదటిది. మీరు దాదాపు 2 ఏళ్లుగా వదిలివేసిన అకౌంట్లలో లాగిన్ అవ్వండి. ఆ తర్వాత, మీ అకౌంట్లను యాక్టివ్‌గా ఉంచడంలో మీకు సాయపడే కొన్ని చర్యలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం..

* ఇమెయిల్ చదవడం లేదా పంపడం

* గూగుల్ డిస్క్‌ని ఉపయోగించడం

* యూట్యూబ్ వీడియోలను వాచ్ చేయడం

* గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌లో యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేస్తోంది.

* గూగుల్ సెర్చ్ ఉపయోగించడం

థర్డ్ పార్టీ యాప్ లేదా సర్వీసుకు సైన్ ఇన్ చేయడానికి గూగుల్‌తో సైన్ ఇన్ చేయడం ఉపయోగించవచ్చు. మీరు 2 ఏళ్ల పాటు మీ గూగుల్ అకౌంట్ ఉపయోగించకపోయినా, మీ అకౌంట్ ద్వారా ఇప్పటికే సబ్‌స్క్రిప్షన్ సెటప్ చేసి ఉంటే గూగుల్ మీ అకౌంట్ డిలీట్ చేయదని గమనించాలి.