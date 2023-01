Instagram Quiet Mode: ఇన్‌ స్టా గ్రామ్‌ లో దిమ్మతిరిగే ఫీచర్, ఇది ఆన్ చేస్తే మీకు బోలెడంత టైమ్ సేవ్‌ అవ్వడం ఖాయం

New Delhi, JAN 21: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (Meta) యాజమాన్యంలోని ఫోటో షేరింగ్, మెసేజింగ్ యాప్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ (Instagram) ఇటీవల తమ యూజర్ల కోసం కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. అదే.. క్వైట్ మోడ్ (Quiet Mode) అని పిలిచే ఈ ఫీచర్ ద్వారా స్నేహితులు, ఫాలోవర్లతో కనెక్ట్ అయ్యేందుకు యూజర్లను అనుమతిస్తుంది. ఇన్‌కమింగ్ నోటిఫికేషన్‌లను మ్యూట్ చేయడంతో పాటు డైరెక్ట్ మెసేజ్‌లకు (DMలు) ఆటోమాటిక్‌గా రిప్లే ఇవ్వకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఈ కొత్త ఫీచర్‌తో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్లు ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో యాక్టివ్‌గా లేరని ఫాలోవర్లను హెచ్చరించేందుకు అకౌంట్ స్టేటస్ ‘ఇన్ క్వైట్ మోడ్’కి సెట్ చేసుకోవచ్చు. టీనేజ్ యూజర్లు వారి స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు కొత్త ఫీచర్‌ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తెలిపింది.

Say hi to Quiet Mode 🤫💤

You can now mute notifications and change your activity status to “in quiet mode” for a certain time period (e.g., 11 pm to 7 am) — and when someone DMs you, they’ll get an auto-reply. pic.twitter.com/8enMPOWI6a

— Instagram (@instagram) January 19, 2023