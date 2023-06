Techie Life After Layoff: 1000 కంపెనీలకు వెళ్లినా నో ఆఫర్, లేఆఫ్స్‌ ఉద్యోగులకు జాబ్ ఇచ్చేది లేదంటున్న టెక్ కంపెనీలు, చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్న మైక్రోసాఫ్ట్ మాజీ ఉద్యోగి

Layoffs Representative Image (Photo Credit: Pixabay)

Techie on life after Microsoft layoff: గత వారం తొలగించబడిన మైక్రోసాఫ్ట్ మాజీ ఉద్యోగి, గత రెండు నెలల్లో కొత్త ఉద్యోగాన్ని పొందడం ఎంత కష్టమో (Techie Life After Layoff) పంచుకున్నారు. టెక్ దిగ్గజం మొదటి రౌండ్ తొలగింపులను ప్రకటించినప్పటి నుండి నికోలస్ నోల్టన్ ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నాడు, అయితే 1,000 కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులను పంపిన తర్వాత కూడా జాబ్ రాలేదు.

అమెరికాలోని నార్త్ కరోలినాకు చెందిన క్లౌడ్ సొల్యూషన్ ఇంజనీర్ (Techie on life after Microsoft layoff) తన పనిలో చివరి రోజున ఇలా వ్రాశాడు, "మార్చిలో మైక్రోసాఫ్ట్ తొలగింపుల వల్ల ప్రభావితమైన తర్వాత ఈ రోజు నా అధికారిక చివరి రోజు. నేను గత రెండు నెలలుగా ఉద్యోగ ప్రయాణంలో ఉన్నాను. నా ప్రయత్నాలను ప్రతిబింబించే కొన్ని నంబర్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 250+ అప్లికేషన్‌లు, 57 రిక్రూటర్ కాల్‌లు, 15 హైరింగ్ మేనేజర్ ఇంటర్వ్యూలు, 3 చివరి రౌండ్‌లు, 0 ఆఫర్‌లు."

యుఎస్ టెకీ తన ఆవేదనను ఇలా పంచుకున్నాడు. మైక్రోసాఫ్ట్‌లో నా ఉద్యోగం పోయింది. ఈ రోజే నా లాస్ట్‌ వర్కింగ్ డే. గత రెండు నెలలుగా కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కునేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను. ఇప్పటికే 1000కి పైగా రెజ్యూమ్‌లు (Over 1,000 applications but not a single job offer) పంపించా. అందులో 250 కిపైగా అప్లికేషన్లు సెలక్ట్‌, 57 రిక్రూటర్స్ కాల్స్, 15 హెరింగ్ మేనేజర్ ఇంటర్వ్యూలు, 3 ఫైనల్ రౌండ్స్ ఇవన్నీ చేసినా.. ఒక్క ఆఫర్ రాలేదు’ అని వాపోయాడు. విచిత్రం ఏంటంటే ఆయా సంస్థలు లేఆఫ్స్‌ ఉద్యోగుల్ని విధుల్లోకి తీసుకునేందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నాయని గుర్తించినట్లు తెలిపారు.

"ఇది రోలర్ కోస్టర్ రైడ్, చాలా ఇంటర్వ్యూలు "ముందుకు వెళ్లడానికి మరొక అభ్యర్థిని ఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు" అని నోల్టన్ లింక్డ్‌ఇన్‌లో రాశారు, పరిమిత కుటుంబ మద్దతుతో ఇది అతనికి ఆర్థికంగా సవాలుగా ఉంది. ఇంతలో, మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ సంవత్సరం పూర్తి సమయం ఉద్యోగులకు జీతాలు పెంచకూడదని నిర్ణయించుకుంది.

మైక్రోసాఫ్ట్‌లోని సీనియర్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ఇసాబెలా మోరీరా, కఠినమైన ఆర్థిక పరిస్థితులను ఉటంకిస్తూ, ఫుల్‌టైమ్ ఉద్యోగులకు వేతనాన్ని పెంచబోమని కంపెనీ ప్రకటించిన తర్వాత ఆమె నిరాశను వ్యక్తం చేయడానికి సోషల్ మీడియాకు వెళ్లారు. యుఎస్‌కు చెందిన మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగి జీతం పెరగడం లేదని ఆమె తన వేతనాన్ని ప్రారంభించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని అన్నారు.

“వెల్ప్, మైక్రోసాఫ్ట్ నాన్-గంటలో కార్మికులకు జీతం పెంపుదల చేయడం లేదు. నా వేతనంతో పాటు అదనపు ప్రాజెక్ట్‌లకు 'నో థాంక్స్' చెప్పడం ప్రారంభించాల్సిన సమయం వచ్చింది” అని ఆమె ట్వీట్ చేసింది. కామెంట్స్ విభాగంలోని ఒక వ్యక్తి ద్రవ్యోల్బణంలో ఒక కారకం అయినప్పుడు ఎటువంటి పెంపుదల ప్రభావవంతంగా వేతన కోతగా మారదని సూచించినప్పుడు మోరీరా అంగీకరించారు. “సరిగ్గా. మేము ద్రవ్యోల్బణాన్ని కొనసాగించడంలో మెరిట్ పెరుగుతుందని కాదు, కానీ ఇది నిజంగా చెంపదెబ్బ,” ఆమె ప్రతిస్పందించింది.