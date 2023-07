Chandrayaan Latest Update: చంద్రయాన్-3పై ఇస్రో తొలి అప్‌ డేట్.. మిషన్ సజావుగా సాగుతోందని ఇస్రో ప్రకటన

Hyderabad, July 16: చంద్రయాన్-3 (Chandrayaan-3) ప్రయాణానికి సంబంధించి ఇస్రో (ISRO) తాజాగా ఓ అప్‌ డేట్ (Update) విడుదల చేసింది. శనివారం చంద్రయాన్-3 కక్ష్యను మార్చామని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఈ మిషన్ (Mission) సజావుగా తనకు నిర్దేశించిన మార్గంలో పయనిస్తోందని వెల్లడించింది. ఇస్రో అప్‌ డేట్ ప్రకారం, చంద్రయాన్-3 ప్రస్తుతం 41762 కి.మీ*173 కి.మీల కక్ష్యలో పరిభ్రమిస్తోంది. క్రమక్రమంగా కక్ష్యను పెంచి అంతిమంగా చంద్రుడివైపునకు దీన్ని మళ్లించాలనేది ఇస్రో ప్లాన్. ఈ మేరకు ఇస్రో తాజాగా వివరాలు వెల్లడించింది.

Chandrayaan-3 Mission update:

The spacecraft's health is normal.

The first orbit-raising maneuver (Earthbound firing-1) is successfully performed at ISTRAC/ISRO, Bengaluru.

Spacecraft is now in 41762 km x 173 km orbit. pic.twitter.com/4gCcRfmYb4

