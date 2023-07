Newdelhi, July 14: ఇస్రో (ISRO) ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ చంద్రయాన్‌ – 3 (Chandrayaan-3) రాకెట్ మరికొద్ది గంటల్లో నింగిని తాకనున్నది. ప్రయోగానికి సంబంధించిన కౌంట్‌డౌన్‌ (Countdown) విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నది. ఏపీలోని (AP) సతీశ్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌లోని లాంచ్‌ పాడ్‌ 2 నుంచి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2.35కు ఎల్‌వీఎం-3 ఎం4 రాకెట్‌ ద్వారా చంద్రయాన్‌ ల్యాండర్‌ (Lander), రోవర్‌ను చంద్రుడి పైకి పంపనున్నారు. ఈ ప్రయోగం అన్ని విధాలుగా విజయవంతం అవుతుందని ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్‌ జీ మాధవన్‌ నాయర్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Chandrayaan-3: వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో చంద్ర‌యాన్‌-3 ప్ర‌తిమ‌, శ్రీవారి ఆశీస్సులు తీసుకున్న ఇస్రో చైర్మెన్, రేపే చంద్రయాన్ -3 ప్రయోగం

#Chandrayaan3 🇮🇳 will be launched on today at 2:35 pm, #ISRO has shared some pictures of the Bahubali rocket LVM-3 carrying Chandrayaan-3, informing about the completion of the 'launch rehearsal'.

