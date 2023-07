ISRO PSLV C56 Launch: పీఎస్ఎల్వీ సీ56 ప్రయోగం విజయవంతం.. 7 సింగపూర్ ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టిన ఇస్రో.. ఉదయం 6.30 గంటలకు శ్రీహరికోట షార్ కేంద్రం నుంచి ప్రయోగం

Hyderabad, July 30: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో (ISRO) మరో ఘనతను చాటింది. పీఎస్ఎల్వీ సీ56 రాకెట్ (ISRO PSLV C56 Launch) ను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఈ రాకెట్ ద్వారా సింగపూర్ కు చెందిన ఏడు ఉపగ్రహాలను నింగిలో నిర్ధారిత కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. ఇస్రోకు ఇది 90వ స్పేస్ మిషన్ (Space Mission) కావడం గమనార్హం. ఈ ఉదయం 6.30 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని షార్ సెంటర్ నుంచి పీఎస్ఎల్వీని ప్రయోగించారు. షార్ లోని ఫస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ప్రయోగాన్ని చేపట్టారు. పీఎస్ఎల్వీ వాహక నౌకకు సంబంధించి ఈ ఏడాది ఇది రెండో ప్రయోగం కాగా... మొత్తం మీద పీఎస్ఎల్వీ సిరీస్ లో 58వ మిషన్ కావడం గమనార్హం.

PSLV-C56 Launch Video: ISRO Successfully Launches PSLV-C56 Rocket With Six Co-Passenger Satellites From Sriharikota, Says 'The Mission Is Successfully Accomplished'@isro#PSLVC56Launch #ISRO #IndianRocket #CoPassengerSatellites #Sriharikotahttps://t.co/pDPAwVqIcq

— LatestLY (@latestly) July 30, 2023