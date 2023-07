Twitter Down: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్విట్టర్ డౌన్‌, వేల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు, ఎలాంటి ప్రకటన చేయని యాజమాన్యం, సోషల్ మీడియాలో ట్విట్టర్‌ పై మీమ్స్‌

New Delhi, July 01: సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ట్విట్టర్’లో ఎర్రర్ వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొంత సేపు ట్విట్టర్ పని చేయలేదు. దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికల మీద నెటిజన్లు ట్విట్టర్ యాజమాన్యంపై నిరసన తెలుపుతున్నారు. ట్విట్టర్ లోనూ `ట్విట్టర్ డౌన్ #Twitterdown` ట్రెండవుతున్నది. వేలాది మంది యూజర్లకు ట్విట్టర్ ఖాతాలు అందుబాటులోకి రాలేదు. పలువురు యూజర్లు తాము ట్వీట్ల వ్యూ చూడాలన్నా, కొత్త ట్వీట్లు పెట్టాలన్నా ‘కెనాట్ రిట్రైవ్ ట్వీట్స్ (Cannot retrive tweets)` అని మెసేజ్ వస్తున్నదని ఫిర్యాదు చేశారు. కొందరు యూజర్లు ‘రేర్ లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ ఎర్రర్ మెసేజ్’ అని కూడా రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ఎర్రర్ వచ్చిన సంగతిని ట్విట్టర్ గుర్తించడం గానీ, సమస్యకు కారణంపై గానీ ట్విట్టర్ యాజమాన్యం వివరణ ఇవ్వలేదు.

Meanwhile at Twitter headquarters.. 😂 #TwitterDown pic.twitter.com/eViPtgkdly

తాము సాధ్యమైనంత త్వరగా అప్ డేట్ చేస్తామని , మరింత సమాచారం కోసం వెనక్కి వెళ్లి చెక్ చేసుకోండనే సమాచారం మాత్రమే వస్తున్నది.

#TwitterDown I figured out the problem. Don't worry, it'll be fixed in a jiffy! pic.twitter.com/MEfb6CINw6

— Melissa (@hugs4you1231231) July 1, 2023