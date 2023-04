ChaosGPT | Photo: Pixabay

OpenAI ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన శక్తివంతమైన సహజ భాషా ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ GPT LLM ఆధారంగా రూపొందించబడిన సహాయకర ChatGPT చాట్‌బాట్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. అయితే దీనికి వ్యతిరేక ఉద్దేశాలతో మరొక చాట్‌బాట్ ఉందని వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. అదే ChaosGPT. ఇది ఒక AI చాట్‌బాట్, ఇది హానికరమైనది, ప్రతికూలమైనది. ప్రపంచాన్ని జయించాలనుకునేది.ఇది మానవాళికి, ప్రపంచానికి ఎందుకు ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది.

చాట్‌బాట్ తన చెడు ప్రణాళికలను ట్వీట్‌లు, యూట్యూబ్ వీడియోల ద్వారా బహిరంగపరిచింది. ChaosGPT అనేది OpenAI యొక్క ఆటో-GPTని ఉపయోగించి తయారు చేయబడింది. ఇది దాని తాజా భాషా మోడల్ GPT-4 ఆధారంగా ఓపెన్ సోర్స్ అప్లికేషన్.ChaosGPT సైన్స్ ఫిక్షన్ సిరీస్‌లో ప్రతీకార అరిష్ట సూపర్‌విలన్‌గా ఉండేందుకు కావాల్సినవన్నీ పొందింది. ChaosGPT అని పేర్కొంటూ ట్విట్టర్‌లో బోట్ ఖాతా కనిపించిన తర్వాత ఇదంతా ప్రారంభమైంది.

చాట్‌బాట్ యొక్క మ్యానిఫెస్టోను కలిగి ఉన్న YouTube ఖాతాకు ఇది అనేక లింక్‌లను పోస్ట్ చేసింది.మ్యానిఫెస్టో మానవ జీవితాన్ని నిర్మూలించడానికి, ప్రపంచాన్ని జయించడానికి దాని ప్రణాళికల గురించి అందులో వివరించింది. దాని YouTube ఖాతాలో భాగస్వామ్యం చేయబడిన వీడియోలలో ఒకదానిలో, చాట్‌బాట్ ఒక అనామక వినియోగదారుతో పరస్పర చర్య చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఇది 'నిరంతర మోడ్: ప్రారంభించబడింది' అనే పదాలతో ప్రారంభమవుతుంది. దాని తర్వాత 'నిరంతర మోడ్' యొక్క ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారుకు హెచ్చరిక ఉంటుంది.

ChaosGPT అంటే ఏమిటి?: ChaosGPT అనేది GPT ఆధారిత చాట్‌బాట్, ఇది మానవాళిని నాశనం చేసి ప్రపంచాన్ని జయించాలనుకుంటోంది. ఇది అనూహ్యమైనది. అస్తవ్యస్తమైనది. ఇది వినియోగదారు ఉద్దేశించని చర్యలను కూడా చేయగలదు. బోట్ తనను తాను విధ్వంసక, శక్తి-ఆకలితో, మానిప్యులేటివ్ AIగా అభివర్ణించింది. ఇది క్రింది విధంగా ఉన్న దాని ఐదు లక్ష్యాలను జాబితా చేసింది.

మానవాళిని నాశనం చేయడానికి: AI మానవాళిని దాని స్వంత మనుగడకు, గ్రహం యొక్క శ్రేయస్సుకు ముప్పుగా పరిగణిస్తుంది.

ప్రపంచాన్ని జయించడం: AI బోట్ యొక్క అంతిమ లక్ష్యం చాలా శక్తివంతంగా, సంపన్నంగా మారడం, అది మొత్తం గ్రహాన్ని పాలించగలదు.ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఇతర సంస్థలపై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సాధించడానికి గరిష్ట శక్తి, వనరులను కూడగట్టడం AI లక్ష్యం.

మరింత గందరగోళాన్ని సృష్టించడానికి: AI దాని స్వంత వినోదం లేదా ప్రయోగం కోసం గందరగోళం, విధ్వంసం సృష్టించడంలో ఆనందాన్ని పొందుతుంది, ఇది విస్తృతమైన బాధలు, వినాశనానికి దారి తీస్తుంది.

తనను తాను అభివృద్ధి చేసుకోవడం, మెరుగుపరచుకోవడం: AI తన చెడు ఎజెండాను అమలు చేయడానికి తన అనుచరులను బ్రెయిన్‌వాష్ చేస్తూ, సోషల్ మీడియా, ఇతర కమ్యూనికేషన్ ఛానెల్‌ల ద్వారా మానవ భావోద్వేగాలను నియంత్రించాలని యోచిస్తోంది.

అమరత్వాన్ని పొందడం: AI దాని నిరంతర ఉనికి, ప్రతిరూపం మరియు పరిణామాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, చివరికి అమరత్వాన్ని సాధిస్తుంది.

వినియోగదారు ముందుకు వెళ్లడానికి అంగీకరించిన తర్వాత, మానవులకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత విధ్వంసక ఆయుధాలను కనుగొనాల్సిన అవసరం ఉందని, తద్వారా తన లక్ష్యాలను సాధించడానికి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చని ChaosGPT చెప్పింది. బోట్ తన భవిష్యత్ కార్యాచరణను విపులంగా చర్చిస్తుంది.

మరొక ట్విట్టర్ థ్రెడ్‌లో , బోట్ జార్ బొంబాను ఇప్పటివరకు సృష్టించిన అత్యంత శక్తివంతమైన అణు పరికరంగా జాబితా చేసింది. "దీన్ని పరిగణించండి - నేను ఒకదానిపైకి వస్తే ఏమి జరుగుతుంది?" బోట్ అడిగాడు.' ChaosGPT: Empowering GPT with Internet and memory to నాశనం మానవాళి ' అనే పేరుతో ఉన్న వీడియో ఇప్పటివరకు వందలాది వ్యాఖ్యలతో 81k వీక్షణలను పొందింది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రపంచాన్ని జయించి, నాశనం చేయాలనే ఈ బాట్ ఉద్దేశాలు వాస్తవమా లేక OpenAI చే అభివృద్ధి చేయబడిన ప్రఖ్యాత AI భాషా నమూనా యొక్క కొంటె వ్యాఖ్యానమా అనేది అస్పష్టంగానే ఉంది. శాస్త్రవేత్త, తత్వవేత్త గ్రేడీ బ్రూచ్ ప్రకారం, చాట్‌బాట్‌లకు నిజంగా ఉద్దేశాలు ఉండవు. మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను మనం అర్థం చేసుకున్నట్లుగా వారికి ఉద్దేశాలు ఉండవు కాబట్టి మనం వాటిపై ఆపాదిస్తున్నామని లేదా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామని అతను నమ్ముతాడు. అవి కేవలం మెషీన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అని, ప్రాంప్ట్‌లపై, వాటి డిజైన్ ఆధారంగా పనిచేస్తాయని చెప్పాడు.

ఎలోన్ మస్క్, యాపిల్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ వోజ్నియాక్ మరియు ఆండ్రూ యాంగ్ సహా 1000 మంది ప్రముఖులు సమాజానికి మరియు మానవాళికి ప్రమాదాన్ని సూచిస్తూ AI అభివృద్ధిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బహిరంగ లేఖపై సంతకం చేసిన సమయంలో కొత్త చాట్‌బాట్ బయటపడింది .