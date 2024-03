Russia Terrorist Attack: అవును ఆ మారణహోమానికి పాల్పడింది మేమే! కోర్ట్ లో నేరాన్ని అంగీకరించిన రష్యా ఉగ్రదాడి నిందితులు

Moscow, March 25: రష్యా రాజధాని మాస్కోలో దాడులకు (Russia Terrorist Attack) పాల్పడ్డ నలుగురిలో ముగ్గురు తమ నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారు. దాడులకు పాల్పడ్డ అనుమానితుల్ని అరెస్టు చేసిన అనంతరం ఆదివారం వారిని మాస్కోలోని బాస్మనే జిల్లా కోర్టులో హాజరుపరిచారు. సంగీత కచేరిలో కాల్పులు జరిపింది తామేనని ఈ సందర్భంగా ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు (Suspects) ఒప్పుకున్నారు. దీంతో.. మొత్తం నలుగురికీ మే 22 వరకు కోర్టు ప్రి ట్రయల్‌ కస్టడీ విధించింది. కాల్పులకు పాల్పడిన నలుగురు తజికిస్థాన్‌కు చెందినవారని తేల్చారు. కోర్టుకు తీసుకువచ్చినపుడు నలుగురి శరీరాలు గాయాలమయమై రక్తమోడుతున్నాయి. ముఖాలన్నీ ఉబ్బిపోయాయి. ఒక ఉగ్రవాదికి ఏకంగా ఒక చెవే లేకుండా పోయింది. విచారణ సమయంలో పోలీసులు వీరిని తీవ్రంగా హింసించారని మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి. నలుగురితో పాటు దాడులతో సంబంధం ఉన్న మరో ఏడుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Moscow concert hall terrorist suspect Dalerdzhon Mirzoev is being arraigned in Moscow. Officials escorted him into the courtroom with what is reportedly the torn rim of a plastic drawstring bag still around his neck. https://t.co/rHLNyYoH51 pic.twitter.com/lMYSB3rImo

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 24, 2024