Tokyo, April 03: తైవాన్‌ రాజధాని తైపీని భారీ భూకంపం (Taiwan Earthquake) వణికించింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున తైపీలో 7.5 తీవ్రతతో భూమి కపించింది. దక్షిణ తైవాన్‌లోని హులియన్‌ సిటీకి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం కేంద్రం ఉన్నట్లు యూఎస్‌ జియోలాజికల్‌ సర్వే (USGS) తెలిపింది. భూఅంతర్భాగంలో 34.8 కిలోమీటర్ల లోతులు కదలికలు సంభావించాయని వెల్లడించింది. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. అయితే భూకంపం ధాటికి అనేక భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. తైపీలోని ఓ బిల్డింగ్‌ కూలిపోతున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. గత 25 ఏండ్లలో భారీ భూకంపం రావడం ఇదే మొదటిసారని అధికారులు తెలిపారు.

