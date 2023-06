Sudan Conflict: సూడాన్ అంతర్యుద్ధం, ఆకలితో అలమటించి 40 మంది చిన్నారులు మృతి, 280 మంది చావు బతుకుల్లో, దారుణ వీడియోలు బయటకు

సూడాన్ (Sudan)లో సైన్యం, పారామిలిటరీ బలగాల మధ్య జరుగుతోన్న ఆధిపత్యపోరులో పిల్లలు బలి పశువులుగా మారుతున్నారు. సూడాన్ రాజధాని నగరం ఖార్టూమ్‌లోని అనాథ శరణాలయంలో గత ఆరు వారాలుగా కనీసం 60 మంది శిశువులు, పసిబిడ్డలు, ఇతర పిల్లలు దుర్భర పరిస్థితులలో చిక్కుకుని మరణించారు. బుధవారం (మే 31) వార్తా సంస్థ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ నివేదిక ప్రకారం, అల్-మైకోమా అనాథాశ్రమంలో ఉన్న ఈ పిల్లలలో ఎక్కువ మంది ఆహారం లేకపోవడం వల్ల మరణించారు.

వారికి తగిన ఆహారం లభించకపోవడం, జ్వరం వల్ల ఈ మరణాలు సంభవించాయని శరణాలయ సిబ్బంది వెల్లడించిన వివరాలు, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాల్లోని సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. మరణ ధృవీకరణ పత్రాల ప్రకారం మరణించిన వారిలో మూడు నెలల వయస్సు ఉన్న శిశువులు ఉన్నారు.

అనాథాశ్రమ కార్మికులు తీసిన వీడియోలలో తెల్లటి షీట్‌లతో గట్టిగా చుట్టబడిన పిల్లల మృతదేహాలు ఖననం కోసం వేచి ఉన్నాయి. మరొక వీడియోలో, డైపర్‌లు ధరించిన దాదాపు రెండు డజన్ల మంది పసిబిడ్డలు ఒక గది నేలపై కూర్చున్నారు, వారిలో చాలా మంది విలపిస్తున్నారు. వారి ఆకలి తీర్చేందుకు ఓ మహిళ రెండు జగ్గుల నిండా నీటిని తీసుకెళ్లి తాగించడం కలవరపెడుతోంది.

