Bomb Cyclone Update: అమెరికాలో మంచు తుఫాను, 38 మంది మృతి, వేల ఇళ్లకు పవర్ కట్, ఈ మంచు తుఫాను ఇంకా రెండు రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం

Washington, Dec 26: తీవ్రమైన ఆర్కిటిక్ తుఫాను (Bomb Cyclone) కారణంగా కనీసం అమెరికాలో 38 మంది (38 Dead As Severe Arctic Storm) మరణించారు, యుఎస్, కెనడాలోని కొన్ని ప్రాంతాలను (Continues To Batter Parts of US, Canada) ఆ అర్కిటెక్ తుఫాను వణికిస్తోంది, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు -45 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయని అధికారులు ధృవీకరించారు.38 మంది బాధితుల్లో, 34 మంది US అంతటా నివేదించబడ్డారు, వారిలో ఎక్కువ మంది బఫెలో, న్యూయార్క్‌లో ఉన్నారని BBC నివేదించింది.

బఫెలోకు చెందిన న్యూయార్క్ రాష్ట్ర గవర్నర్ కాథీ హోచుల్ ఇలా అన్నారు: "ఇది బఫెలో యొక్క అత్యంత వినాశకరమైన తుఫానుగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది."వెర్మోంట్, ఒహియో, మిస్సౌరీ, విస్కాన్సిన్, కాన్సాస్ మరియు కొలరాడోలలో కూడా తుఫాను సంబంధిత మరణాలు నమోదయ్యాయి. బ్రిటీష్ కొలంబియాలోని పశ్చిమ ప్రావిన్స్‌లోని మెరిట్ పట్టణానికి సమీపంలో మంచుతో నిండిన రహదారిపై బస్సు బోల్తా పడడంతో మిగిలిన నాలుగు మరణాలు కెనడాలో సంభవించాయి.

మంచు తుఫాను కారణంగా ఇరు దేశాల్లోని పదివేల ఇళ్లకు విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోయింది.ఆదివారం మధ్యాహ్నానికి, USలో 200,000 మంది వినియోగదారులు విద్యుత్తు లేకుండా ఉన్నారు, ఇది గరిష్టంగా 1.7 మిలియన్లకు పడిపోయింది.కెనడాలో, అంటారియో, క్యూబెక్ ప్రావిన్సులు విద్యుత్తు అంతరాయాల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాయని BBC నివేదించింది.

క్యూబెక్‌లో, ఆదివారం నాటికి దాదాపు 120,000 మంది వినియోగదారులు విద్యుత్తు లేకుండా ఉన్నారు, కొన్ని గృహాలకు తిరిగి కనెక్ట్ కావడానికి కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఇంతలో, వేలాది విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి. 55 మిలియన్లకు పైగా అమెరికన్లు ఇప్పటికీ విండ్ చిల్ హెచ్చరికలో ఉన్నారు.మంచు తుఫాను పరిస్థితులు యుఎస్ రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఉన్నాయి, కెనడా నుండి దక్షిణాన టెక్సాస్ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి.తీవ్రమైన శీతాకాలపు తుఫాను కారణంగా US రాష్ట్రం మోంటానా తీవ్రంగా దెబ్బతింది, ఉష్ణోగ్రతలు -45 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోయాయి.

అత్యంత ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల మధ్యే పౌరులు క్రిస్మస్‌ సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. న్యూయార్క్‌ తదితర రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ఇంత దారుణమైన వాతావరణ పరిస్థితులను రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎన్నడూ చూడలేదని న్యూయార్క్‌వాసులు చెబుతున్నారు. బఫెలో తదితర చోట్ల హరికేన్లను తలపించే గాలులు ప్రజల కష్టాలను రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. రోడ్లు, రన్‌వేలపై ఏకంగా 50 అంగుళాలకు పైగా మంచు పేరుకుపోయింది.

దాంతో పలు విమానాశ్రయాలను రెండు రోజుల పాటు మూసేశారు. శని, ఆదివారాల్లో కూడా వేలాది విమానాలు రద్దయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా కరెంటు సరఫరాలో అంతరాయాలు వరుసగా మూడో రోజూ కొనసాగాయి. అయితే పలుచోట్ల పరిస్థితిని అధికారులు క్రమంగా చక్కదిద్దుతున్నారు. బహుశా ఒకట్రెండు రోజుల్లో పరిస్థితులు కాస్త మెరుగు పడొచ్చని భావిస్తున్నారు.