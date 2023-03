China Modelling Ads With Men: బ్రా, గర్ల్స్ డ్రాయర్లు వేసుకున్న అబ్బాయిలు.. అవును.. అమ్మాయిలను వద్దన్నారని.. అబ్బాయిలతోనే లోదుస్తుల యాడ్స్ చేయిస్తున్న చైనా కంపెనీలు

Beijing, March 4: లోదుస్తుల ప్రకటనల్లో (Lingerie Ads) అమ్మాయిలు (Girls) కనిపించడం వల్ల అశ్లీలత ఎక్కువ అవుతున్నదని చైనా ప్రభుత్వం (China Government) ఆయా ప్రకటనలను నిషేధించింది. అంతేకాదు, ఆన్‌లైన్ ప్రచారాలకు మహిళలను ఉపయోగించకుండా ఓ చట్టాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది. దీంతో లోదుస్తుల ప్రచారం ఎలా చేయాలో తెలియక దిగాలు పడిపోయి నష్టాలు మూటగట్టుకున్న ఆన్‌లైన్ వ్యాపార సంస్థలు తాజాగా సరికొత్త ఐడియాతో ముందుకొచ్చేశాయి. అమ్మాయిల స్థానంలో అబ్బాయిలతో లోదుస్తులకు సంబంధించిన యాడ్స్ చేస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. అలిపిరి, శ్రీవారిమెట్టు నడక మార్గంలో వచ్చే భక్తులకు దివ్యదర్శనం టోకెన్లు

China bans women from modeling lingerie - so men are wearing brashttps://t.co/nJUAGadLLp

— TIMES NOW (@TimesNow) March 3, 2023