China Floods Videos: వీడియోలు ఇవిగో, భారీ వరదలకు నదులను తలపిస్తున్న బీజింగ్‌ రోడ్లు, చైనాలో భారీ వర్షాల కారణంగా 20 మంది మృతి, 27 మంది గల్లంతు

Beijing, August 1: చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ఇళ్లు నీట మునిగాయి, రోడ్లు ఛిద్రమై కనీసం 20 మంది మరణించగా, 27 మంది గల్లంతయ్యారని (20 Dead, 27 Missing in Flash Flooding) రాష్ట్ర మీడియా మంగళవారం నివేదించింది. వరదల (China Floods) కారణంగా అధికారులు రైలు స్టేషన్‌లను మూసివేసి, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ప్రవహించే నీటి ప్రవాహానికి కార్లు కొట్టుకుపోయి గుట్టలుగా పేరుకుపోయాయి.

దేశంలోని పలు ప్రాంతాలను భారీ వర్షాలు (Flash Flooding) అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చాలా ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. దీంతో బాధితులను పాఠశాలలు, రైల్వే స్టేషన్లకు వంటి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. బీజింగ్‌ కొంతవరకు పొడి వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇంతటి భారీ వర్షపాతం నమోదవ్వడం అసాధారణం. ఉత్తర చైనాలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వరదలు చాలా అరుదు. ఈ అసాధారణ పరిస్థితి కారణంగా అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 50 ఏళ్లలో ఎన్నడు లేనంతగా ఉత్తర ప్రాంతాల్లో వరదలు సంభవించాయి.

సీజనల్ వరదలు ప్రతి వేసవిలో చైనాలోని పెద్ద ప్రాంతాలను తాకుతున్నాయి, ముఖ్యంగా సెమీ ట్రాపికల్ సౌత్‌లో, కొన్ని ఉత్తర ప్రాంతాలు ఈ సంవత్సరం 50 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత ఘోరమైన వరదలను నివేదించాయి. అత్యవసర స్థాయిని సూచిస్తూ, అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్ చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి, ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించడానికి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

బీజింగ్ సిటీ సెంటర్‌కు పశ్చిమాన ఉన్న పర్వతాలలో 11 మంది మరణించారని, 27 మంది తప్పిపోయారని రాష్ట్ర మీడియా నివేదించింది. మరో తొమ్మిది మరణాలు హెబీ ప్రావిన్స్‌లో నివేదించబడ్డాయి.500,000 మందికి పైగా ప్రజలు వరదల వల్ల ప్రభావితమయ్యారు, ఎంత మందిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించారో ప్రభుత్వం చెప్పడం లేదని రాష్ట్ర ప్రసార CCTV తెలిపింది.జూలై ప్రారంభంలో, చాంగ్‌కింగ్‌లోని నైరుతి ప్రాంతంలో వరదల కారణంగా కనీసం 15 మంది మరణించారు. లియానింగ్‌లోని వాయువ్య ప్రావిన్స్‌లో దాదాపు 5,590 మందిని ఖాళీ చేయవలసి వచ్చింది. సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ హుబేలో వర్షపు తుఫాను నివాసితుల ఇళ్లలోకి ప్రవేశించింది.

ఇటీవలి చరిత్రలో చైనా యొక్క అత్యంత ఘోరమైన , అత్యంత విధ్వంసకర వరదలు 1998లో సంభవించాయి, 4,150 మంది మరణించారు, వారిలో ఎక్కువ మంది యాంగ్జీ నదిలో మరణించారు. 2021లో సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ హెనాన్‌లో వరదల కారణంగా 300 మందికి పైగా మరణించారు. రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం ఆ సంవత్సరం జూలై 20న ప్రావిన్షియల్ రాజధాని జెంగ్‌జౌను ముంచెత్తింది, వీధులను ప్రవహించే నదులుగా మార్చింది , కనీసం సబ్‌వే లైన్‌లో కొంత భాగాన్ని వరదలు ముంచెత్తాయి

ఇక గత నెలలో వరదల కారణంగా చాంగ్‌ కింగ్‌లోని అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. దీంతో 15 మంది మరణించారు. లియానింగ్‌లోని వాయువ్య ప్రావిన్స్‌లో దాదాపు 5,590 మందిని ఖాళీ చేయించాల్సి వచ్చింది. హుబేలో తుపాను కారణంగా కొందరు వాహనాల్లో చిక్కుకుపోయారు. చాలా మంది ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు.