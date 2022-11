Beijing, Nov 27: చైనాలో(China) కరోనా (Corona) మళ్ళీ విలయతాండవం చేస్తున్నది. దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కరోజులోనే 39,791 కేసులు (Cases) నమోదయ్యాయి. వైరస్ వెలుగు చూసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఇదే రికార్డు. రాజధాని బీజింగ్ (Beijing) లో కొత్తగా 4,307 కేసులు (New Cases) నమోదయ్యాయి. కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా అధికారులు లాక్ డౌన్ (Lockdown) విధించారు.

China reports 39,791 new coronavirus cases, the biggest one-day increase on record. It includes a record 4,307 new cases in Beijing

అయితే, లాక్‌డౌన్‌కు వ్యతిరేకంగా చైనా ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకు దిగారు. వాయవ్య చైనాలోని జిన్‌జియాంగ్ ప్రాంతంలోని ఓ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించి 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇది ప్రజలకు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. లాక్‌డౌనే వారి ప్రాణాలు తీసిందని, దానిని తక్షణం ఎత్తివేయాలంటూ పెద్ద ఎత్తున వీధుల్లోకి వచ్చి ఆందోళనకు దిగారు.

BREAKING:

A large crowd has surrounded the Municipal Government building in Urumqi (Xinjang’s largest city).

It’s a rare case of a joint Uyghur & Han protest against the authorities.

It comes after 10 people died in fire in a high-rise under lockdown.pic.twitter.com/lmXcHQ5Ggp

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2022