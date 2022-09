Skyscraper in Flames: చైనాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం, కాలి బూడిదైన 42 అంతస్తుల భవనం, పూర్తిగా పొగమయమైన చాంగ్షా నగరం, ప్రాణాపాయం తప్పిందని ప్రకటించిన చైనా

Changsha, SEP 16: చైనాలో (China) భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సెంట్రల్ చైనా సిటీ అయిన చాంగ్షాలోని (Changsha), హునాన్స్ ప్రావిన్స్‌లో ఉన్న ఒక భారీ బిల్డింగులో (High-rise) శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మంటలు చెలరేగాయి. 42 అంతస్తులు కలిగిన, అత్యంత ఎత్తైన ఈ బిల్డింగులో మంటలు అంటుకోవడంతో, ఈ మంటల నుంచి వెలువడుతున్న పొగ ఆకాశాన్ని తాకింది. ఈ బిల్డింగులో ప్రభుత్వానికి చెందిన టెలికాం కార్యాలయం (Telecom Office) కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ ప్రమాదంలో బిల్డింగులోని దాదాపు అన్ని ఫ్లోర్లు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk

— China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022