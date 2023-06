EAM S Jaishankar on Canada: కెనడా ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోంది, ఖలిస్తానీ సమస్యపై స్పందించిన భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్

New Delhi, June 28: తమ గడ్డపై పెరుగుతున్న ఖలిస్తాన్ ఉద్యమంపై కెనడా మౌనంగా స్పందించిందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ బుధవారం విమర్శించారు. జస్టిన్ ట్రూడో-ప్రభుత్వం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు . ఖలిస్తానీ సమస్యతో కెనడా ఎలా వ్యవహరిస్తుందనేది చాలా కాలంగా మాకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే వారు ఓటు-బ్యాంకు రాజకీయాలచే నడపబడుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు" అని EAM పేర్కొంది. పెరుగుతున్న ముప్పుపై కెనడియన్ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిస్పందనలు "ఓటు-బ్యాంక్ బలవంతంగా వారు భావించే వాటి ద్వారా నిర్బంధించబడ్డాయి" అని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అన్నారు.

కెనడాలో మన జాతీయ భద్రత మరియు సమగ్రతకు భంగం కలిగించే కార్యకలాపాలు ఉంటే, అప్పుడు మేము స్పందించవలసి ఉంటుంది. ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మా సంబంధాలను అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేసిందని మీరు చూడవచ్చు" అని మంత్రి అన్నారు. ఖలిస్తానీ సమస్యతో భారత్, కెనడా సంబంధాలు ఇటీవల ఒత్తిడికి గురయ్యాయి.

