LOS ANGELES, FEB 02: ఆర్ధికమాంధ్యం ఎఫెక్ట్ తో రోజు రోజుకూ లే ఆఫ్స్ (Layoffs) పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఐటీ కంపెనీలు, పలు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాయి. తాజాగా ఫెడెక్స్ (FedEx) కూడా ఆ జాబితాలో చేరిపోయింది. ఆఫీసర్, డైరక్టర్ ర్యాంకుల్లోని 10 శాతం మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ఫెడెక్స్ (FedEx) ప్రకటించింది. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. గత జూన్ నుంచి ఇప్పటికే 12వేల మందిని తొలగించింది ఫెడెక్స్. తాజాగా తొలగింపులతో ఆ సంఖ్య మరింత పెరుగనుంది. తాజాగా వెలువడిన కంపెనీ ఫలితాల్లో పూర్ పర్మామెన్స్ ఉన్నట్లు తేలింది.

NEW: FedEx is cutting its global management jobs by more than 10% to become a “more efficient, agile organization,” CEO Raj Subramaniam said in a memo to employees https://t.co/sMvRAVSuQM

— Bloomberg (@business) February 1, 2023