Joe Biden: అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్‌ ఇంటిపై చెక్కర్లు కొట్టిన విమానం.. తరిమేసిన ఫైటర్‌ జెట్లు

Newyork, Oct 29: అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ (Joe Biden) నివాసంపై అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ఓ విమానాన్ని (Civilian aircraft) యూఎస్‌ ఫైటర్‌ జెట్లు తరిమికొట్టాయి. డెలావేర్‌లోని (Delaware) విల్మింగ్టన్‌లో ఉన్న బైడెన్‌ నివాసంపై ఓ పౌర విమానం తిరుగుతున్నది. అది నోఫ్లయింగ్‌ జోన్‌ కావడంతో.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిషేధిత గగణ తలంలో (Restricted airspace) చక్కర్లు కొడుతున్న విమానాన్ని వాయుసేన గుర్తించింది. ఆ సమయంలో బైడెన్‌ అక్కడం ఉండటంతో వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఫైటర్‌ జట్లు (US fighter jets) ఆ విమానాన్ని అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టాయి. దీనివల్ల అధ్యక్షుడికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలుగలేదని అధికారులు తెలిపారు.

Son for Sale: ఉత్తరప్రదేశ్‌ లో దారుణం.. కొడుకును అమ్మకానికి పెట్టిన తండ్రి.. ఎందుకో తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు.. ఆ హృదయవిదారక ఘటన ఏంటంటే?

Fighter jets scrambled as civilian aircraft breaches restricted airspace near US president's Joe Biden's Delaware home - Times of Indiahttps://t.co/UgYv2Kmryu

— Alvi (@alvi_alvisyauqi) October 29, 2023