Riots in France (Photo Credit: Twitter)

సీన్-సెయింట్-డెనిస్, జూన్ 30: ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన పోలీసు కాల్పుల్లో 17 ఏళ్ల యువకుడు మరణించిన అనంతరం తలెత్తిన అల్లర్లు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటన జరిగిన మంగళవారం నాటి రాత్రి పారిస్‌ శివారు ప్రాంతాల్లోనే చోటుచేసుకున్న ఈ అల్లర్లు గురువారం దేశమంతా పాకాయి. పలు భవనాలు, వాహనాలకు ఆందోళనకారులు నిప్పు పెట్టారు. ఆందోళనల్లో పాల్గొన్న వారిలో యువతే ఎక్కువగా ఉన్నారు. దీంతో పారిస్‌ శివారులోని క్లామర్ట్‌ పట్టణంలో గురువారం రాత్రి కర్ఫ్యూ విధించారు.

నాన్‌టెర్రేలో జరిగిన పోలీసు కాల్పుల్లో ఒక యువకుడు కాల్చి చంపబడిన తర్వాత ఆబర్‌విలియర్స్‌లోని RATP డిపో నుండి కనీసం పదమూడు బస్సులకు నిప్పు పెట్టారు, BFM TV నివేదించింది. BFM TV అనేది ఫ్రాన్స్‌లో 24 గంటల రోలింగ్ న్యూస్, వాతావరణ ఛానెల్. డిజిటల్, కేబుల్ మరియు శాటిలైట్ టెలివిజన్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.

టీనేజ్ డ్రైవర్‌ను కాల్చి చంపిన పోలీసు అధికారి, నిరసనగా పారిస్‌లో భారీగా అల్లర్లు, చెత్త డబ్బాలు, నిర్మాణాలకు నిప్పు పెట్టిన యువకులు

ఇప్పటి వరకు, నిరసనలలో ఫ్రాన్స్ అంతటా కనీసం 421 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు ఫ్రెంచ్ అంతర్గత మంత్రి గెరాల్డ్ డార్మానిన్ CNN అనుబంధ BFMTVకి తెలిపారు. అంతకుముందు, ఒక ఫ్రెంచ్ యువకుడిపై కాల్పులు జరిపినందుకు అధికారిక దర్యాప్తులో ఉన్న పోలీసు అధికారి న్యాయవాది తన క్లయింట్‌ను "రాజకీయ"గా పరిగణించడాన్ని నిందించారు, హింసాత్మక ఉద్రిక్తతలను శాంతపరచడానికి అతని ప్రాసిక్యూషన్ ఉపయోగించబడుతుందని పేర్కొంది.

