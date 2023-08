Hawaii Wildfire: అమెరికా హవాయి ద్వీపంలో అడవుల్లో చెలరేగిన మంటలు, 36 మంది అగ్నికి ఆహుతి, ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని ద్వీపాన్ని దాటుతున్న ప్రజలు

A screengrab of the video. (Photo credits: Twitter/BobnKim Chang)

Wailuku, August 10: యుఎస్ లోని హవాయి (Hawaii) ద్వీపంలో అడవుల్లో చెలరేగిన మంటలు క్రమంగా జనావాసాల్లోకి వ్యాపిస్తున్నాయి. అగ్నికీలలకు బలమైన గాలులు తోడవడంతో మావీయ్ ద్వీపం (Maui island) అల్లకల్లోలంగా మారింది. మంటలు చుట్టుముడుతుండటంతో ప్రజలు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని పడవల్లో ద్వీపాన్ని వీడి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోతున్నారు. మంటలు, పొగ ధాటికి తట్టుకోలేక పలువురు సముద్రంలోకి (Ocean) దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ కార్చిచ్చు కారణంగా ఇప్పటి వరకు 36 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

మంటలను అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారిని ఎయిర్‌ అంబులెన్స్‌ ల ద్వారా సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఈ కార్చిచ్చు వ్యాపిస్తున్నట్లు మౌయి కౌంటీ (Maui County) వెల్లడించింది. కార్చిచ్చుకు తోడు హవాయి సమీపంలో గంటకు 82 మైళ్ల వేగంతో, మావీయ్‌లో గంటకు 62 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మంటల ధాటికి అనేక భవనాలు దెబ్బతిన్నాయని, చెట్లు, కార్లు, ఇతర వాహనాలు కాలి బూడిదైనట్లు చెప్పారు.

