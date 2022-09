Hurricane Ian: హరికేన్ ఇయాన్ విలయానికి చిగురుటాకులా వణికిన ఫ్లోరిడా, అమెరికా చరిత్రలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన తుఫాన్ ఇదే, నగర వీధుల్లోకి కొట్టుకొచ్చిన షార్క్‌ చేపలు

Florida, Sem 30: అగ్రరాజ్యం అమెరికాను ఇయాన్‌ హరికేన్‌ (Hurricane Ian) వణికించింది. గంటకు 241 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన ఈదురుగాలులు ఫ్లోరిడా తీరంలో ప్రళయం స‌‌ృష్టిస్తోంది.కుంభవృష్టితో ఫ్లొరిడా (Florida) చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఇప్పటివరకూ నమోదైన శక్తివంతమైన తుఫాన్లలో (Hurricane Ian could cause problems) ఇదొకటిగా అక్కడి వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈదురుగాలుల ధాటికి ఓ రిపోర్టర్‌ గాల్లోకి లేచాడు. అక్కడున్న స్తంభాన్ని పట్టుకొని, అతికష్టం మీద ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. షార్క్‌ చేపలు నగర వీధుల్లోకి కొట్టుకొచ్చాయి.

ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఇళ్లు నీట మునిగిపోయాయి. విద్యుత్‌ స్తంభాలు కూలిపోతున్నాయి. వంతెనలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఇంటి ముందు పార్క్‌చేసిన వాహనాలన్నీ నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. 20 మంది వలసకారులతో కూడిన పడవ మునిగిపోవడంతో కొంతమంది అదృశ్యమైనట్లు యూఎస్‌ బార్డర్‌ పెట్రోలింగ్‌ అధికారులు తెలిపారు. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది. 25 లక్షల మంది కరెంట్‌ లేక తీవ్రమైన కష్టాలు పడుతున్నారు. అమెరికా చరిత్రలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన హరికేన్‌ ఇదేనని నేషనల్‌ హరికేన్‌ సెంటర్‌ వెల్లడించింది.

Here's Videos

PLEASE PRAY FOR US 🙏

WE ARE GETTING POUNDED IN FLORIDA …#HurricaneIan #Ian #Ianflorida pic.twitter.com/Cf18P0fC8y

— RightofOpinion ® (@RightofOpinion) September 28, 2022