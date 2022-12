Leo Varadkar: మరో దేశానికి ప్రధానిగా భారత సంతతి వ్యక్తి, ఐర్లాండ్ ప్రధానిగా ఎన్నికైన లియో వరాద్కర్, తాను ఒక గే అంటూ బహిరంగంగా ప్రకటించిన దమ్మున్న నేత, రెండోసారి ప్రధానిగా ఎంపిక

Dublin, DEC 16: భార‌త సంత‌తికి చెందినవాళ్లు విదేశాల్లో స్థిర‌ప‌డ‌డ‌మే కాదు అక్కడ రాజ‌కీయాల్లో త‌మ ముద్ర వేస్తున్నారు. ఈమ‌ధ్యే బ్రిట‌న్ ప్ర‌ధానిగా రిషి సునాక్ (Rishi sunak) బాధ్య‌త‌లు చేపట్టాడు. తాజాగా భార‌త సంత‌తికి చెందిన‌ లియో వరాద్కర్‌ ( Leo Varadkar) ఐర్లాండ్ ప్ర‌ధానిగా (Ireland PM) ఎన్నిక‌య్యారు. డిసెంబ‌ర్ 17న ఆయ‌న ప్ర‌ధానిగా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌నున్నారు. 43 ఏళ్ల లియో ఐర్లాండ్‌ ప్ర‌ధానిగా (Ireland PM) ఎన్నిక కావ‌డం ఇది రెండోసారి. ఫిన్ గేల్ పార్టీకి చెందిన ఈయ‌న 2017 నుంచి 2020 వ‌ర‌కు లియో ఐర్లాండ్ ప్ర‌ధానిగా ప‌నిచేశారు. ఐర్లాండ్‌లోని యువ నాయ‌కుల్లో లియో (Leo) ఒక‌రు. అంతేకాదు తాను ఒక గే (Gay) అని ఆయ‌న‌ బ‌హిరంగంగా ప్ర‌క‌టించారు. క‌రోనా స‌మ‌యంలో దేశాన్ని స‌మ‌ర్థంగా న‌డిపించినందుకు చాలామంది ఆయ‌న‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలిపారు.

