Hamas Terrorist Tunnel: గాజాలోని అతిపెద్ద ఆస్పత్రి అయిన అల్‌-షిఫా కింద పెద్ద సొరంగాన్ని (Hamas Terrorist Tunnel) కనుగొన్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌ ప్రకటించింది. దీనికి సబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను శుక్రవారం విడుదల చేసింది. ‘‘ఆస్పత్రిలోని ( Al-Shifa Hospital Complex in Gaza) హమాస్‌ సొరంగం నెట్‌వర్క్‌ను గుర్తించాం’’ అని ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా బుధవారం తెల్లవారుజామున తొలిసారి అల్‌-షిఫా ఆస్పత్రిలో ఇజ్రాయెల్ ప్రత్యేక దళాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి.

తర్వాత ఎమ్మారై గదిలో భారీగా ఆయుధాలను గుర్తించాయి. అనంతరం నేడు సొరంగాన్ని కనుగొన్నారు. ఈ సొరంగం మూతను హమాస్‌ దళాలు కాంక్రీట్‌తో సీల్‌ చేసినట్లు ఉంది. దీనిలోకి వెళ్తున్న పైపులు, కేబుల్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు అక్కడ ఆయుధాలు దాచిన ప్రాంతంలో పేలుడు పదార్థాలతో ఓ ఉచ్చును అమర్చిన కారును అడ్డంపెట్టినట్లు తాము గుర్తించామన్నారు. ఇక తమ ఇంజినీర్లు టన్నెల్‌ నెట్‌వర్క్‌ను బయటపెట్టడానికి తీవ్రంగా యత్నిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ అధికారులు వెల్లడించారు.

గాజా సిటీలో ఉన్న షిఫా ఆస్ప‌త్రికి ఈ ట‌న్నెల్‌నే దారిగా హ‌మాస్ వాడుతున్న‌ట్లు ఐడీఎఫ్ పేర్కొన్న‌ది. హాస్పిట‌ల్ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న బిల్డింగ్‌ల మ‌ధ్య ఆ ట‌న్నెల్ ఎంట్రెన్స్ ఉన్న‌ట్లు ఐడీఎఫ్ గుర్తించింది. ట‌న్నెల్‌కు స‌మీపంలో ఉన్న ఓ ఆయుధాల ట్ర‌క్కును గుర్తించారు. అక్టోబ‌ర్ 7వ తేదీన జ‌రిగిన దాడిలో ఆ ఆయుధాలు వాడిన‌ట్లు భావిస్తున్నారు.

