Doctors Reattach Boys Head: మొండెం నుంచి వేరుపడ్డ తలను తిరిగి అతికించిన డాక్టర్లు, ఇజ్రాయిల్‌ వైద్యుల అద్భుతం, 12 ఏండ్ల బాలుడికి పునర్జన్మ

Israel, July 14: ఇజ్రాయెల్‌ వైద్యులు అధ్బుతం సాధించారు. దాదాపుగా తెగిపోయిన తలను తిరిగి అతికించి ఓ బాలుడికి పునర్జన్మనిచ్చారు. ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన 12 ఏండ్ల బాలుడు: సులేమాన్‌ హసన్‌ సైకిల్‌పై వెళ్తుండగా కారు బలంగా ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో హసన్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడి తల భాగం మెడ నుంచి దాదాపు వేరయింది. వెంటనే అతడిని విమానంలో హదస్సా మెడికల్‌ సెంటర్‌కు తరలించారు. వైద్యులు కొన్ని గంటలపాటు శ్రమించి, తెగిపోయిన అతడి తలను తిరిగి అతికించారు. ఇది కచ్చితంగా అద్భుతమేనని వైద్యులు తెలిపారు. జోర్డాన్‌ వ్యాలీకి చెందిన పన్నెండేళ్ల సులేమాన్‌ హసన్‌ (Suleiman Hassan)కు సైకిల్‌ రైడ్‌ ఎంతో ఇష్టం. రోజూ పాఠశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే.. తప్పనిసరిగా తన సైకిల్‌పై వ్యాలీలోని రోడ్లపై చక్కర్లు కొట్టాల్సిందే. నిత్యం బిజీగా ఉండే వ్యాలీ రోడ్లపై జాగ్రత్తగా ఉండాలని అతడిని తల్లిదండ్రులు తరచూ హెచ్చిరించేవారు. అయితే, ఓ రోజు హసన్‌ సైకిల్‌ రైడ్‌కి వెళ్లిన కొద్దిసేపటికి ఓ వ్యక్తి వాళ్ల ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. హసన్‌ను కారు ఢీకొట్టిందని.. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు చెప్పాడు.

Last month, Suleiman, a 12 year old Palestinian boy was in a horrific car accident while riding his bike.

He sustained life threatening injuries when his head was severed from his neck.

The child was airlifted to the Hadassah Medical Center and underwent an emergency… pic.twitter.com/wTuQ1IZH3Q

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) July 11, 2023