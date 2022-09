BUENOS AIRES, SEP 02: అర్జెంటీనా ఉపాధ్య‌క్షురాలు క్రిస్టినా ఫెర్నాండేజ్ డీ కిర్చిన‌ర్‌పై (Cristina Fernandez) హ‌త్యాయ‌త్నం (assassination attempt) జ‌రిగింది. అయితే అదృష్ట‌వ‌శాత్తు ఆమె ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డ్డారు. బ్యూనోస్ ఏరిస్‌లోని (BUENOS AIRES) ఆమె నివాసం వ‌ద్ద ఓ ఆగంత‌కుడు త‌న వ‌ద్ద ఉన్న పిస్తోల్‌తో ఆమెను కాల్చే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. అయితే ట్రిగ్గ‌ర్ నొక్కినా.. ఆ గ‌న్ పేల‌లేదు. ఆమె ఇంటి వద్ద అభిమానులకు అభివాదం చేస్తుండగా..దూసుకువచ్చిన ఓ వ్యక్తి దగ్గరి నుంచి కాల్చేందుకు యత్నించాడు. నేరుగా ఆమె మొహంపై గన్ పెట్టి ట్రిగ్గర్ నొక్కాడు. అయితే అది పేలకపోడంతో ఆమె ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఆమెను వెంట‌నే ర‌క్షించారు. ఈ ఘ‌ట‌నతో అర్జెంటీనా (Argentina) రాజ‌కీయాల్లో మ‌ళ్లీ వేడి పుట్టింది. ట్రిగ్గ‌ర్ నొక్కినా.. గ‌న్ పేల‌లేద‌ని, క్రిస్టినా ప్రాణాల‌తోనే ఉన్న‌ట్లు ఆ దేశాధ్య‌క్షుడు అల్బ‌ర్టో ఫెర్నాండేజ్ తెలిపారు.

🇧🇷❌🇦🇷Footage from another angle shows the moment when a Brazilian National named Fernando Andrés Sabag Montiel pulled a gun and tried to assassinate Argentina's left-wing Vice-President Cristina Kirchner

