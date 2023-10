Mass Shooting At Lewiston: అమెరికాలో దారుణం, జనంపైకి విచక్షణా రహితంగా కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు, 22 మంది మృతి, 50 మందికి పైగా గాయాలు

New York, OCT 26: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం (Mass Shooting) చోటు చేసుకుంది. దుండగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో 22 మంది మరణించగా.. మరో 50 మందికిపైగా గాయాలయ్యాయి. బుధవారం అర్థరాత్రి దాటిన తరువాత మైనేలోని లెవిస్టన్ (Lewiston) నగరంలో ఈ దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దుండగుడు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వారిని చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.

At least 16 dead, dozens injured, in mass shootings at businesses in Lewiston, Maine: US media pic.twitter.com/DRXrAJwKKR

— ANI (@ANI) October 26, 2023