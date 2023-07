Niger Coup Latest Update: ఆఫ్రికాలో సైనిక తిరుగుబాటు, అధ్యక్షుడ్ని పడగొట్టామని సైన్యం ప్రకటన, కర్ఫ్యూ విధింపు, ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు కట్

Niger, July 27: పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశమైన నైజర్‌లో (Niger) తిరుగుబాటు జరిగింది. అక్కడ అధ్యక్షుడు మహ్మద్ బజౌమ్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టామని సైన్యం (Niger Soldiers) ప్రకటించింది. ఈ ఆకస్మిక పరిణామం నైజర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆఫ్రికా దేశాలను కలవరానికి గురించేసింది. అయితే, సైన్యం తిరుగుబాటు కారణంగా దేశం సరిహద్దులన్నీ మూసివేశారు. దేశవ్యాప్తంగా కర్ఫ్యూ ప్రకటించబడింది. సైనికులు తిరుగుబాటును జాతీయ టెలివిజన్‌లో ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనలో నైజర్‌లోని అన్ని సంస్థలను తక్షణమే సస్పెండ్ చేసినట్లు సైన్యం తెలిపింది. కల్నల్ మేజర్ అబ్ద్రమనే తన ప్రకటనను చదువుతున్నప్పుడు అతని పక్కన మరో తొమ్మిది మంది అధికారులు ఉన్నారు. ఈ బృందం తనను తాను దేశ జాతీయ భద్రతా మండలిగా పిలిస్తోంది. స్థానిక వార్తాసంస్థల కథనం ప్రకారం.. నైజర్ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ బజౌమ్‌ను (Mohamed Bazoums) అధికారం నుంచి సైన్యం తొలగించింది. అధ్యక్షుడిని అరెస్టు తరువాత సైనికుల బృందం గురువారం జాతీయ టెలివిజన్‌లో కనిపించి తిరుగుబాటును ప్రకటించింది.

COUP D'ETAT IN NIGER

- Group of soldiers appear on state TV

- Announce President Bazoum has been removed

- Order 7 pm-5 am nationwide curfew

- Borders closed until further notice

- Bazoum appears to have been detained

- Niger is Western ally in fight against terror pic.twitter.com/iHJ3XbaF1s

— BNO News (@BNONews) July 26, 2023