Warsaw, NOV 16: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా ప్రయోగించిన క్షిపణులు (Russia Missile) పోలండ్‌లో (Poland) పడి ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారని పలు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఉక్రెయిన్‌ సరిహద్దుల్లోని పోలండ్ లోని (Poland) ప్రెవొడోవ్ లో రష్యా క్షిపణులు పడ్డాయి. పోలండ్ నాటో (NATO) సభ్య దేశం. దీంతో నాటో దేశాలు ఈ అంశాన్ని సీరియస్ గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దీనిపై నివేదిక తెప్పించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోలండ్ ప్రధాని మాథ్యూజ్ మోరావియెక్కీ తమ జాతీయ భద్రతా, రక్షణ శాఖ కమిటీతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. పోలండ్ లో పడింది రష్యా క్షిపణులే (Russia Missile) అని అమెరికా ఇంటెలిజన్స్ అధికారి ఒకరు మీడియాకు చెప్పారు.

NEW: Video shows the immediate aftermath of the missile impact in Poland, killing 2 people pic.twitter.com/EOR1MbS3uo

— BNO News (@BNONews) November 15, 2022