Kazakhstan, July 22: మనిషికి కలలు రావటం సర్వసాధారణమే. అవికావాలనుంటే రావు..వద్దు అనుకుంటే పోవు.కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం పిచ్చి పీక్ స్టేజ్ కు వెళ్లిందో ఏమో దాని కలల్ని కంట్రోల్ చేయటాని ఏకంగా తన బుర్రకు డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తో రంధ్రం చేసి ఓ చిప్ పెట్టుకున్నాడు. అదేమన్నా రోడ్డా, లేదా గోడా డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తో డ్రిల్ చేయటానికి.. అందుకే కపాలానికి డ్రిలింగ్ మిషన్ తో రంధ్రం చేయటంతో తీవ్రంగా రక్తస్రావం అయ్యింది.దీంతో చావుబతుకుల్లో ఆస్పత్రిలో చేరాడు. అతని వయస్సు 40 ఏళ్లు. కానీ చిన్నపిల్లాడికి ఉండే విచక్షణ కూడా లేకుండా ఏకంగా తన బుర్రకు తానే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తో బెజ్జం పెట్టేసుకున్నాడు. ఆనక చావు అంచులకు వెళ్లాడు.

I confirm the information published in the Daily Mail. On May 17, 2023, I performed by myself trepanation, electrode implantation, and electrical stimulation of my brain's motor cortex. I needed it to test brain stimulation during lucid dreaming. Source https://t.co/61LIh23WHC pic.twitter.com/4lzgH4xXtp

మిఖాయిల్‌ రాదుగా (Mikhail Raduga) అనే 40 ఏళ్ల రష్యన్ వ్యక్తి (Russian Man)తన కలలను నియంత్రించుకోవాలనుకున్నాడు. దాని కోసం డ్రీమ్స్ కంట్రోల్ చిప్ (Dream Controlling Chip)తన తల (Skull)లో అమర్చుకోవాలనుకున్నాడు. దాని కోసం ఇంటర్నెట్‌లో సమాచారం తెలుసుకున్నాడు.

BRAIN IMPLANT FOR LUCID DREAMING

For the first time in history, we conducted direct electrical stimulation of the motor cortex of the brain during REM sleep, lucid dreams, and sleep paralysis. The results open up fantastic prospects for future dream control technologies. pic.twitter.com/qypqV6ntyV

— Michael Raduga (@MichaelRaduga) June 28, 2023