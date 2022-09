North Carolina, SEP25: ఓ సిక్కు యువకుడు తమ సంస్కృతిలో భాగంగా కిర్పాన్‌ (Kirpan) ధరించాడు. అయితే, అందుకుగాను ఆ యువకుడి వద్దకు వచ్చిన ఓ పోలీసు కుర్చీలోంచి అతడిని లేపి చేతులకు సంకెళ్లు వేసి (Arrested) తీసుకెళ్లాడు. ఈ ఘటన అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ కరోలినాలో (University of North Carolina) చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను బాధిత యువకుడు తన ట్విటర్ ఖాతాలో (Twitter) పోస్ట్ చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒకరు ఫోను చేయడంతో తన వద్దకు పోలీసు అధికారి వచ్చారని, తాను ధరించిన కిర్పాన్‌ ను తీసేయడానికి ప్రయత్నించారని ఆ యువకుడు చెప్పాడు. అయితే, తాను అందుకు తిరస్కరించడంతో తనను అరెస్టు చేశారని వివరించారు. దీనిపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సిక్కులు స్పందిస్తున్నారు.

I wasn’t going to post this, but I don’t think I will receive any support from @unccharlotte . I was told someone called 911 and reported me, and I got cuffed for “resisting” because I refused to let the officer take my kirpan out of the miyaan. @CLTNinerNews pic.twitter.com/Vk9b0Tspvm

— امآن وڑائچ (@thatsamaan) September 23, 2022