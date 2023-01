South Sudan President Video Viral: జాతీయ గీతం పాడుతూ, ప్యాంటు తడిపేసుకున్న ఆ దేశ రాష్ట్రపతి, వీడియో వైరల్..

దక్షిణ సూడాన్ ప్రెసిడెంట్ సాల్వా కీర్ మయార్డిట్ వీడియో వైరల్ అవుతోంది, దీనికి సంబంధించి. సూడాన్‌లో జర్నలిస్టులకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఇది మాత్రమే కాదు, అధ్యక్షుడి వీడియోకు సంబంధించి దక్షిణ సూడాన్‌లో ఆరుగురు జర్నలిస్టులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ వాచ్‌డాగ్ కమిటీ టు ప్రొటెక్ట్ జర్నలిస్ట్స్ (CPJ) ప్రకారం, ఈ అనధికార వీడియో ఫుటేజీని విడుదల చేశారనే అనుమానంతో జర్నలిస్టులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

దక్షిణ సుడాన్ ప్రెసిడెంట్ సాల్వా కీర్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతోంది, అందులో అతని ప్యాంటు తడిగా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా చేయబడింది. ది గార్డియన్ ప్రకారం, వీడియోలో, దక్షిణ సూడాన్ అధ్యక్షుడు సాల్వా కీర్ దేశ జాతీయ గీతం కోసం నిలబడి ఉండగా, అతని ప్యాంటులో కొంత భాగం తడిగా కనిపిస్తుంది. అతను బహుశా మూత్ర విసర్జన చేస్తాడు.

Sad situation after South Sudanese President Salva Kiir Mayardit wets his pants at a public function.

This is the future of every African country.

The presidential office later said he urinated himself from the “extreme patriotism” he felt. pic.twitter.com/QDsPOJlRJj

