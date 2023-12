Las Vegas, Dec 07: అమెరికాలో మ‌ళ్లీ పేలిన తూటా, యూనివ‌ర్సిటీలోకి చొర‌బడి విచ‌క్ష‌ణార‌హితంగా కాల్పులు జ‌రిపిన దుండ‌గుడు, ముగ్గురు మృతి, నిందితుడు ఆత్మ‌హ‌త్య‌? అమెరికాలో మరోసారి జరిగిన కాల్పులు (US Firing) కలకలం రేపాయి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లాస్ వెగాస్‌లోని నెవాడా విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన కాల్పుల (Las Vegas Firing) ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ కాల్పుల్లో నిందితుడు కూడా మరణించాడని యూఎస్ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కాల్పుల్లో గాయపడిన వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని యూఎస్ (US) అధికారులు తెలిపారు. కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని గుర్తించామని లాస్ వెగాస్ (Las Vegas Firing) పోలీసులు చెప్పారు.

At least three people are dead and one is in critical condition after a shooting at a Las Vegas university, police say https://t.co/utzcbxhWR0

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 6, 2023