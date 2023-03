Tik Tok Ban In Britain: బ్రిటన్ లోనూ టిక్ టాక్ పై నిషేధం.. ప్రభుత్వ పరికరాల్లో బ్యాన్ చేస్తూ నిర్ణయం.. అనుమతి ఉన్న యాప్ లనే వినియోగించాలని ఆదేశాలు

London, March 17: చైనాకు (China) చెందిన ప్రముఖ వీడియో షేరింగ్ యాప్ టిక్ టాక్ (Tik Tok) కు వరుసగా ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. భారత్ సహా ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో నిషేధానికి గురైన ఈ యాప్ కు బ్రిటన్ (Britain) లోనూ కష్టకాలం తప్పలేదు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోని కంప్యూటర్లు, ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం అందించే ల్యాప్ టాప్ లు, ట్యాబ్ లు, స్మార్ట్ ఫోన్లలో టిక్ టాక్ వినియోగంపై బ్రిటన్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. టిక్ టాక్ పై నిషేధం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది. ప్రభుత్వం అనుమతించిన థర్డ్ పార్టీ యాప్ లను మాత్రమే వినియోగించాలని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వ పరికరాల్లో ఎంతో సున్నితమైన సమాచారం ఉంటుందని, అందుకే ముప్పును నివారించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

సికింద్రాబాద్ స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్‌ అగ్నిప్రమాదంలో ఆరుగురి సజీవ దహనం.. మృతులందరూ కాల్ సెంటర్ ఉద్యోగులే.. బాధితుల్లో నలుగురు యువతులు, ఇద్దరు యువకులు.. ప్రమాదానికి గల కారణంపై ఇంకా అస్పష్టత

UK government phones issued to ministers and civil servants banned from using TikTok on security groundshttps://t.co/pqo8eMnyES

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 16, 2023