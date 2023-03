Mariupol, March 19: ఉక్రెయిన్‌పై (Ukraine war) రష్యా యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉన్నది. ఇప్పటికే చాలా ఉక్రెయిన్‌ నగరాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. యుద్ధం నేపథ్యంలో చాలా దేశాలు రష్యాపై అనేక ఆంక్షలు విధించాయి. యుద్ధ నేరాలపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌పై (Putin) అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ICC) అరెస్ట్ వారెంట్ సైతం జారీ చేసింది. అయినా, రష్యా అధ్యక్షుడు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఆదివారం ఆకస్మికంగా ఉక్రెయిన్లోని మారియుపోల్‌ నగరంలో పర్యటించారు. ఈ నగరాన్ని రష్యా సైన్యం ఆక్రమించింది. డొనెట్స్క్ రాష్ట్రంలోకి వచ్చే ఈ నగరం గతేడాది మే నుంచి రష్యా ఆధీనంలో ఉన్నది. ఈ క్రమంలో పుతిన్‌ తొలిసారి క్రిమియాకు చేరుకొని అక్కడి నుంచి హెలీకాప్టర్‌లో మారియుపోల్‌ (Mariupol) నగరానికి చేరుకున్నారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పుతిన్ స్వయంగా కారులో పర్యటించారు.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin has made a surprise trip to #Mariupol, the Kremlin said on Sunday, his first visit to territory captured from Ukraine since the start of Moscow's invasion. Putin's visit triggered an angry reaction from Ukraine ➡️ https://t.co/e0Jis4XICR

— AFP News Agency (@AFP) March 19, 2023