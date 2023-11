అమెరికా-కెనడా సరిహద్దులోని నయాగరా జలపాతం వద్ద రెయిన్‌బో బ్రిడ్జ్ వద్ద పెద్ద పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు కెనడా వాసులు మరణించారు. ఈ ఘటనతో పొరుగున ఉన్న రెండు దేశాలు అప్రమత్తమై వాటి మధ్య వంతెనలు, రైలు సేవలను నిలిపివేసింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన పర్యాటక కేంద్రమైన నయాగరా జలపాతానికి దారితీసే రెయిన్‌బో బ్రిడ్జ్‌కి అమెరికా వైపు బుధవారం మధ్యాహ్నం ముందు జరిగిన పేలుడు ప్రమాదంలో కెనడా వైపు వెళ్తున్న వాహనంలోని ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు.

పేలుడు వల్ల వాహనం పూర్తిగా ధ్వంసమైందని, ఇంజిన్ మాత్రమే మిగిలి ఉందని హోచుల్ చెప్పారు. కారులో ఉన్న వ్యక్తులు ఒక పురుషుడు మరియు ఒక మహిళ మరియు వారిలో ఒకరు ఈ ప్రాంతానికి చెందినవారని అధికారులు తెలిపారు.అయితే ఇందులో ఉగ్రవాద ప్రమేయం లేదని కారులో సమస్య వల్లే బ్లాస్ట్ జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు.

న్యూయార్క్ నగరంలో వార్షిక థాంక్స్ గివింగ్ డే పరేడ్ దాని మార్గంలో సుమారు 3 మిలియన్ల మందిని ఆకర్షిస్తుంది. నగర మేయర్ ఎరిక్ ఆడమ్స్ "NYPD (పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్) ఘటనపై మాట్లాడుతూ.. మా బృందాలు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి" అని అన్నారు.

#BREAKING: Fox News says the explosion on the Rainbow Bridge at Niagara Falls was an attempted terrorist attack. Explosion reported in a car which was being driven from US to Canada. 2 people who were in the car are dead. One Border Patrol officer injured as per initial reports. pic.twitter.com/hpkv9EuoYc

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 22, 2023