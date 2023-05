Mumbai, May 04: వాహనాల అమ్మకాల్లో ఏప్రిల్ (Decline in Vehicle Retails) నెల నిరాశే మిగిల్చింది. ఏప్రిల్‌లో వాహనాల కొనుగోళ్లు 4 శాతం మే తగ్గినట్లు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. FADA డేటా ప్రకారం 2023-2024 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో వాహనాల అమ్మకాల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. అయితే త్రీవీలర్స్ అమ్మకాల్లో మాత్రం కాస్త మెరుగైన ఫలితాలు వస్తున్నాయి. ఏప్రిల్‌ లో 57 శాతం 3 వీలర్స్ అమ్మకాలు పెరిగాయని తెలిపింది. ఇక ట్రాక్టర్లు 1శాతం, కమర్షియల్ వెహికిల్స్ అమ్మకాలు 2శాతం పెరిగాయి. కానీ టూ వీలర్స్ (2-wheelers) కొనుగోలుదారులు భారీగా తగ్గినట్లు FADA తెలిపింది. ఈ సెగ్మెంట్‌లో 7శాతం తగ్గుదల కనిపించింది.

April sees a 4% decline in total vehicle retails, signalling a slow start to FY'24. Healthy YoY growth of 57% observed in 3-wheelers, while tractor and CV experienced marginal growth of 1% and 2%, respectively. 2-wheelers and passenger vehicles face a setback, declining by 7% and…

