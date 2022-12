BMW Electric Scooter: బీఎండబ్ల్యూ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎలా ఉందో చూశారా.. ఢిల్లీలో సీఈ-04ని ఆవిష్కరించిన బీఎండబ్ల్యూ.. వచ్చే జనవరిలో మార్కెట్లోకి!

Newdelhi, Dec 11: జర్మనీ (Germany) ఆటోమొబైల్ (Automobile) దిగ్గజం బీఎండబ్ల్యూ (BMW) భారత్ లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ (Electric Scooter) ను తీసుకువస్తోంది. ఢిల్లీలో జరిగిన జాయ్ టౌన్ ఈవెంట్ లో సీఈ-04 (CE-04) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ను బీఎండబ్ల్యూ ఆవిష్కరించింది. బీఎండబ్ల్యూ పోర్ట్ ఫోలియోలో ఇదే మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ (First Electric Scooter). దీన్ని వచ్చే ఏడాది జనవరి మాసంలో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నారు. దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ధరల వివరాలు త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి.

విశేషాలు ఇవి

#BMW also showcased the #CE04 electric scooter at Joytown. It is claimed to offer a range of 129 km per charge. @BMWMotorrad_IN #BMWCE04 #BMWIndia pic.twitter.com/UYG57VNGbx

