Hero MotoCorp E-Scooter: ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల రంగంలోకి హీరో మోటో, తొలి ఈ- స్కూటర్ రిలీజ్ చేసిన హీరో, కేవలం రూ.2,499 చెల్లించి బుక్ చేసుకోండి, స్కూటర్ల ధరలు ఎంతో తెలుసా?

New Delhi, OCT 07: దేశంలోనే అతిపెద్ద టూ వీలర్స్ కంపెనీ హీరో మోటో కార్ప్ మార్కెట్‌లోకి తొలి ఎల‌క్ట్రిక్ స్కూట‌ర్‌ను ఆవిష్కరించింది. త‌మ ఈవీ బ్రాండ్ విదా ( VIDA ) కింద రెండు వేరియంట్లలో ఈ స్కూట‌ర్‌ను తీసుకొచ్చింది. విదా వీ1 ప్రో (VIDA V1 Pro ), విదా వీ1 ప్లస్ ( Vida V1 Plus )ల‌ను శుక్రవారం ఆవిష్కరించింది. వీ1 ప్లస్ స్కూట‌ర్ ధ‌ర రూ.1.45 ల‌క్షలు, వీ1 ప్రో స్కూట‌ర్ ధ‌ర రూ.1.59 ల‌క్షలు ప‌లుకుతుంది. రూ.2,499 పే చేసి ఈ స్కూట‌ర్లు బుక్ చేసుకోవ‌చ్చు. ఈ స్కూట‌ర్‌తోపాటు క‌స్టమ‌ర్లు విదా ( VIDA ) ప్లాట్ ఫామ్, విదా ( VIDA) స‌ర్వీసులు పొందొచ్చు. విదా వీ1 ప్రో ( Vida V1 Pro) స్కూట‌ర్ 3.94 కిలోవాట్ల సామ‌ర్థ్యం, విదా వీ1 ప్లస్ ( Vida V1 Plus ) 3.44 కిలోవాట్ల స్వాప్పబుల్ (మార్చుకునే వెసులుబాటు గ‌ల) బ్యాట‌రీతో వ‌స్తున్నాయి. సింగిల్ చార్జింగ్‌తో విదా వీ1 ప్లస్ ( Vida V1 Plus ) స్కూట‌ర్‌పై 165 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించొచ్చు.

Gear up for a Hero's welcome as we launch India’s #NotFirst #ElectricScooter 🛵 today at 1:15pm IST, at the Hero Global CIT, Jaipur.

Catch our launch Livestream on Facebook at https://t.co/FiUyeWC5VE or YouTube at https://t.co/QWzB2k8YDe #VidaEV #VidaEScooter pic.twitter.com/XD7NSMA6xC

— VIDA World (@VidaDotWorld) October 7, 2022