New Delhi, March 17: చెక్ రిపబ్లిక్ కార్ల తయారీ కంపెనీ స్కోడా ఆటో (Skoda).. తన ఎంట్రీ లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘ఎపిక్ (Epic)’ను ఆవిష్కరించింది. అత్యంత చౌక ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘స్కోడా ఎపిక్’ను వచ్చే ఏడాది గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఆవిష్కరిస్తుంది. అటుపై భారత్ మార్కెట్లోకి తీసుకు వస్తుంది. ఈ కారు ధర సుమారు రూ.23 లక్షలు (25 వేల యూరోలు) పలుకుతుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఫోక్స్ వ్యాగన్ ఐడీ.2 ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్ బ్యాక్, భారత్ మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్.ఈవీ కారుతో పోటీ పడుతుంది. స్కోడా తీసుకొస్తున్న రెండో ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘స్కోడా ఎపిక్’. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లలో స్కోడా ఎన్‌యాక్ (Enyaq) ఎలక్ట్రిక్ కారు ఒక్కటే అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్ మార్కెట్లో ఎన్‌యాక్ (Enyaq)ను ఆవిష్కరిస్తారు. కంప్లీట్ బిల్ట్ యూనిట్ (CBU)గా విక్రయిస్తారు. గత నెలలో నిర్వహించిన మొబిలిటీ ఎక్స్‌పోలో ఎన్‌యాక్ మోడల్ కారును ఆవిష్కరించింది స్కోడా ఆటో.

What do you all think of the upcoming Skoda Epiq?

Our upcoming electric SUV is will premier in 2025, with extremely competitive pricing and fresh modern styling. We think it's set to be absolutely epic!#Skoda #Epiq #SkodaEpiq pic.twitter.com/r8e6m6yfXV

