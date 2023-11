Xiaomi EV Cars: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన షియోమీ, గంటకు వేగంతో వెళ్తుందంటే!

New Delhi, NOV 17: షియోమీ.. ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ ఫోన్లు (Smart Phones), స్మార్ట్ టీవీలు, హోం అప్లియెన్సెస్ తయారీ సంస్థ.. ఇప్పుడు కార్లు అందునా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీలోకి (EV Cars) అడుగు పెడుతున్నది. ఇందుకోసం రెండు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ (EVS) డిజైన్ చేసిన షియోమీ.. వాటి తయారీ కోసం చైనాకు చెందిన ఆటోమొబైల్ సంస్థ ‘బీజింగ్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ హోల్డింగ్ అండ్ కో (BACI)`తో జత కట్టింది. ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీకి అనుమతించాలని చైనా రెగ్యులేటరీ సంస్థలకు బీఏఐసీ దరఖాస్తు చేసుకున్నది. రోజురోజుకు కార్ల మార్కెట్లో పోటీ పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో షియోమీ (Xiaomi) బ్రాండ్ కార్ల తయారీలో అడుగు పెట్టనుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నది. కార్లు తయారు చేస్తామని 2021లోనే షియోమీ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

