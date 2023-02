Neal Mohan As Youtube CEO: మొన్న పిచాయ్, నాదెళ్ల, నిన్న శంతను, నేడు మోహన్.. దిగ్గజ టెక్ కంపెనీల్లో భారతీయుల హవా.. యూట్యూబ్ సీఈవోగా నీల్ మోహన్... వీడియోతో..

Newdelhi, Feb 17: ప్రపంచంలోనే దిగ్గజ టెక్నాలజీ కంపెనీల్లో భారతీయుల హవా నడుస్తున్నది. మొన్న సెర్చ్ ఇంజిన్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google) సీఈవోగా సుందర్ పిచాయ్, మైక్రోసాఫ్ట్ (Microsoft) సీఈవోగా సత్య నాదెళ్ల, నిన్న అడోబ్ (Adobe) సీఈవోగా శంతను నారాయణ్ వంటి భారతీయులు నియమితులు కాగా తాజాగా వీడియో స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియా దిగ్గజం యూట్యూబ్ (Youtube) సీఈవోగా (CEO) ఇండియన్-అమెరికన్ నీల్ మోహన్ (Neal Mohan) నియమితులయ్యారు. ఇప్పటి వరకు ఆ పదవిలో కొనసాగిన సూసన్ వొజిసికి (Susan Wojcicki) వైదొలగడంతో యూట్యూబ్‌లో చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్‌గా ఉన్న నీల్ మోహన్‌ను సీఈవోగా నియమించింది.

స్టాన్‌ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఎలక్ట్రిక్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన నీల్ మోహన్ 2008 నుంచి గూగుల్‌లో పనిచేస్తున్నారు. అంతకుముందు ఆయన మైక్రోసాఫ్ట్, స్టిచ్ ఫిక్స్, జెనోమిక్స్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ కంపెనీ ‘23 అండ్ మి’లోనూ పనిచేశారు.

