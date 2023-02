Mumbai, FEB 16: క్రికెట‌ర్ పృథ్వీ షాతో (Prithvi Shaw) అభిమానులు గొడ‌వ ప‌డ్డారు. ఈ ఘ‌ట‌న ముంబైలో జ‌రిగింది. ఆ ఘ‌ట‌న‌లో 8 మందిపై కేసును రిజిస్టర్ చేశారు. సెల్ఫీలు (Prithvi Shaw ) ఇచ్చేందుకు పృథ్వీ షా నిరాక‌రించ‌డంతో.. ఆ క్రికెట‌ర్ అభిమానులు అత‌నిపై దాడి చేశారు. క్రికెటర్ కారును ఛేజ్ చేసి.. బేస్‌బాల్ బ్యాట్‌తో అటాక్ చేశారు. ముంబైలోని ఓషివారాలో ఉన్న ఓ ల‌గ్జరీ హోట‌ల్ వ‌ద్ద పృథ్వీ షాతో ఫోటోలు దిగేందుకు అభిమానులు ఉత్సాహం ప్ర‌ద‌ర్శించారు. తొలుత కొన్ని సెల్ఫీలు దిగిన కొంద‌రు.. మ‌రిన్ని సెల్ఫీలు కావాలంటూ (Physical Fight With Woman) క్రికెట‌ర్ వెంట ప‌డ్డారు. ఆ స‌మ‌యంలో ఆ అభిమానుల్ని పృథ్వీ షా నివారించారు. హోట‌ల్ మేనేజ‌ర్‌ను పిలిపించి ఆ అభిమానుల్ని బ‌య‌ట‌కు పంపించారు. దీంతో ఆగ్రహం పెంచుకున్న ఆ అభిమానులు క్రికెట‌ర్‌ను వెంటాడారు.

Hustle video of #Cricketer #Prithvishaw & #influencer #Sapnagill outside Barrel mansion club in vile parle east #Mumbai, it is said that related to click photo with cricketer later whole fight started. @PrithviShaw @MumbaiPolice @DevenBhartiIPS @CPMumbaiPolice @BCCI pic.twitter.com/6LIpiWGkKg

— Mohsin shaikh 🇮🇳 (@mohsinofficail) February 16, 2023