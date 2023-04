RBI Repo Rate Hike: మరో వడ్డనకు ఆర్బీఐ సిద్ధం.. వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెంచే ఛాన్స్‌.. ఆందోళనలో సామాన్యులు.. తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలో ఇప్పటికే, 2.50 శాతం పెరిగిన వడ్డీ రేటు

Hyderabad, April 4: ద్రవ్యోల్బణం పేరిట ఇప్పటికే కీలక వడ్డీ రేట్లను (Interest Rates) పెంచిన రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ (Reserve Bank) మరో సారి అదే దారిలో సాగనున్నట్టు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. సోమవారం రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (ఎంపీసీ-MPC) సమావేశం ప్రారంభమయ్యింది. తాజా భేటీలో మరో 25 బేసిస్‌ పాయింట్ల (Basic Points) (పావు శాతం) పెంచవచ్చన్నట్టు అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. గృహ, ఆటో రుణాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపించే రెపో రేటును 2022 మే నుంచి మొదలుపెట్టి, ఇప్పటివరకూ 2.50 శాతం పెంచారు. ఈ పెంపు ప్రక్రియలో ఏప్రిల్‌ 6న పెరగబోయేదే చివరిది కావచ్చన్న ఆశాభావం పరిశ్రమ, మార్కెట్‌ వర్గాల్లో ఉంది. రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ గవర్నర్‌ శక్తికాంత్‌ దాస్‌ నేతృత్వంలో పాలసీ కమిటీ మూడు రోజులపాటు సమావేశమై (ఏప్రిల్‌ 3,5,6) వివిధ దేశీయ, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అంశాల్ని, ధరల తీరును చర్చిస్తుంది.

