Hyderabad, March 08: గతేడాది వీరసింహారెడ్డి, భగవంత్‌ కేసరి సినిమాలతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అందుకున్నాడు టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో అంటే బాలకృష్ణ (Balakrishna ). ఇక ఈ సినిమాలు ఇచ్చిన జోష్‌తో మ‌రో బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్ కాంబోను లైన్‌లో పెట్టాడు బాల‌య్య. బాలకృష్ణ తాజాగా న‌టిస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ NBK 109 (Nbk 109 Glimpse). వాల్తేరు వీరయ్యతో ఈ ఏడాది బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న బాబీ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఇదిలావుంటే మహాశివరాత్రి కానుక‌గా మూవీ నుంచి గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేసింది చిత్రబృందం.

Elated to unveil our #NBK109Glimpse on this auspicious day of Maha Shivratri. 🔱✨

Here's Unleashing the 𝘾𝙪𝙡𝙩 𝙎𝙖𝙧𝙪𝙠𝙪!! 💥🔥

అందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు!

