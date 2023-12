Bachchan Family Row: కోడలు ఐశ్వర్య రాయ్‌ ను అన్‌ ఫాలో అయిన అమితాబ్.. ఆశ్చర్యంలో అభిమానులు

Newdelhi, Dec 10: బిగ్‌ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ (Big B Amitabh Bachhan) తన కోడలు ఐశ్వర్య రాయ్‌ (Aishwarya Rai)ను ఇన్‌స్టా లో (Instagram) అన్‌ ఫాలో చేశారన్న వార్త ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. బిగ్ బీ మొత్తం 74 మంది సెలబ్రిటీలను ఫాలో అవుతారు. సల్మాన్ ఖాన్, అభిషేక్ బచ్చన్, కత్రినా కైఫ్ వంటి స్టార్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. అయితే, లిస్టులో ఐశ్వర్య కనిపించకపోవడం పలువురిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. అమితాబ్ మనవడు అగస్త్య నంద నటించిన ‘ది ఆర్చీస్’ ఇటీవలే విడుదలైంది. ముంబైలో ప్రదర్శించిన ఈ చిత్రం ప్రీమియర్‌ కు అమితాబ్ కుటుంబసమేతంగా హాజరయ్యారు. ఐశ్వర్య, అమితాబ్.. ఇలా అందరూ సంతోషంగా కెమెరాలకు పోజులిస్తూ కనిపించారు. ఇంతలోనే అమితాబ్ ఐశ్వర్యను అన్‌ ఫాలో అయిన వార్త వైరల్‌ గా మారింది.

Documents Missing: పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యాలయంలో కీలక దస్త్రాలు మాయం.. కిటికీ గ్రిల్స్ తొలగించి పైల్స్ ఎత్తుకెళ్లినట్లుగా సీసీ కెమెరాలో దృశ్యాలు రికార్డ్.. ఖండించిన తలసాని ఓఎస్డీ కల్యాణ్

Did Amitabh Bachchan just unfollow Aishwarya Rai Bachchan amid reports of rift in family? - Did Amitabh Bachchan just unfollow Aishwarya Rai Bachchan amid reports of rift in family? @BIZLInet https://t.co/SuWLlRDYYp

— BIZLI (@BIZLInet) December 9, 2023