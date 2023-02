K Viswanath No More: విశ్వనాథ్‌ మరణంతో శోకసంద్రంలో చిత్ర పరిశ్రమ, అన్ని షూటింగులు బంద్‌ చేస్తున్నట్లు తెలిపిన టాలీవుడ్, కళా తపస్వికి నివాళులు అర్పిస్తున్న ప్రముఖులు

కళాతపస్వీ కె. విశ్వనాథ్‌ మరణంతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన ఇక లేరన్న (K Viswanath No More) వార్త తెలిసి చిత్ర పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. గొప్ప దర్శకుడిగానే కాకుండా ఇండస్ట్రీ ఓ గొప్ప వ్యక్తిని కోల్పోయిందంటూ (K Viswanath passed Away) ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన్ను కడసారి చూసేందుకు సినీ ప్రముఖులంతా కదిలి వస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు కె.విశ్వనాథ్‌ నివాసానికి చేరుకొని ఆయన పార్థీవదేహానికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.

కళాతపస్వి కె.విశ్వనాథ్ మృతిపై సినీ నటులు బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. విశ్వనాథ్ తెలుగుజాతి ముద్దుబిడ్డ అని బాలకృష్ణ అన్నారు. ఆయన మరణం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటు అని చెప్పారు.సినీ పరిశ్రమ పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Former Vice President M Venkaiah Naidu pays tribute to veteran film director Kalatapasvi K Viswanath, who passed away last night at the age of 92 in Hyderabad. pic.twitter.com/pRRqTziENO

— ANI (@ANI) February 3, 2023