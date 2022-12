Khushbu’s Brother Dies: ఖుష్బూ కుటుంబంలో విషాదం... అనారోగ్యంతో సోదరుడు కన్నుమూత

Hyderabad, Dec 18: సీనియర్ నటి, బీజేపీ నేత ఖుష్బూ (Khushbu) కుటుంబంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆమె సోదరుడు అబూ బాకర్ (Abu Bakar) నిన్న కన్నుమూశారు. గతంలో ఆయన కొన్ని సినిమాల్లో (Movies) నటించారు. ఆయన కొన్నిరోజులుగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు వెంటిలేటర్ అమర్చారు. అయినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. చికిత్స పొందుతూనే అబూ బాకర్ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని ఖుష్బూ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలియజేశారు.

As much as you want your loved ones to be with you forever,time comes to say goodbye. My brother's journey has ended today. His love & guidance will always be us. I thank everyone who have prayed for him. As they say,the journey of life is decided by God. Rest in peace #Bhaijaan. pic.twitter.com/Ryh0AsaZRC

— KhushbuSundar (@khushsundar) December 17, 2022