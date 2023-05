Music University In Telanagana: దేశంలోనే తొలి మ్యూజిక్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణలో ఏర్పాటు, ఇళయరాజా అంగీకరిస్తే ప్రారంభిస్తామన్న కేటీఆర్

Hyderabad, May 06: ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా (Ilayaraja) అంగీకరిస్తే తెలంగాణలో మ్యూజిక్‌ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు (KTR) ప్రకటించారు. మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పాపారావు స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన ‘మ్యూజిక్ స్కూల్’ చిత్రం విడుదల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఇళయరాజాతో కలిసి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ ఇండ్లల్లో పిల్లలకు సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్‌తో పాటు సంగీతం సైతం ప్రాధాన్యంగా ఉండాలన్నారు. 17 సంవత్సరాల తన తనయుడు హిమాన్షు మూడు నెలల కింద తాను ఓ పాటపాడాడని, రిలీజ్‌ చేస్తున్నానని చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయానని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. తన వాయిస్‌, ప్రతిభను చూసి ఆశ్చర్యపోయానని, ఎందుకంటే ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండా ఆల్బమ్‌ను విడుదల చేశాడని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

Maestro @ilaiyaraaja garu & Honorable Minister @KTRBRS garu arrived at the Grand Audio & Pre Release Event of #MusicSchoolMovie 🤩

చాలా మందిలో ప్రతిభ దాగి ఉంటుందని, దాన్ని వెలికితీయాలన్నారు. ఇళయరాజాతో కలిసి వేదిక పంచుకోవడం గౌరవంగా ఉందన్న కేటీఆర్‌.. ఆయన అంగీకరిస్తే రాష్ట్రంలో మ్యూజిక్ యూనివర్సిటీ (Music University) నెలకొల్పుతామన్నారు. దీనికి ఇళయరాజా స్పందిస్తూ తెలంగాణ ప్రజల కోసం కేటీఆర్‌ ఎంతో చేస్తున్నారని, మంత్రి వచ్చి ప్రజలను వరాలు కోరుకోవాలని అడగడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.

"Where there is music, there is no violence"

Maestro #Ilaiyaraaja garu wonderful words at the #MusicSchoolMovie Event.🤩#KTR #70mmMedia #Tollywood pic.twitter.com/FQbGw3RqcQ

