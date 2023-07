Chandramukhi-2: చంద్రముఖి-2పై ఆసక్తి పెంచేసిన ఎంఎం కీరవాణి.. పాత్రలు చావు భయంతో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపితే... ఆ సీన్లకు జీవం పోసేందుకు తాను నిద్రలేని రాత్రులు గడిపానన్న ఆస్కార్ విజేత

Hyderabad, July 24: హారర్ చిత్రాలకు (Horror Movies) కొత్త అర్థం చెప్పిన సినిమా చంద్రముఖి. ఇప్పుడు ఆ మూవీకి కొనసాగింపుగా చంద్రముఖి-2 (Chandramukhi-2) వస్తోంది. రాఘవ లారెన్స్, కంగనా రనౌత్ జంటగా పి.వాసు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ అవార్డు (Oscar Award) గ్రహీత ఎంఎం కీరవాణి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో హారర్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో కీరవాణి తాజాగా చేసిన ట్వీట్ ద్వారా అర్థమవుతున్నది. ఆయన చేసిన ట్వీట్ లో ఏమున్నదంటే.. 'లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాణ సారథ్యంలో తెరకెక్కి చంద్రముఖి-2 చిత్రం చూశాను. ఈ సినిమాలోని పాత్రలు చావు భయంతో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతాయి. కానీ ఆ సినిమాలోని సీన్లకు జీవం పోసేందుకు నేను రెండు నెలల పాటు రేయింబవళ్లు నిద్రలేకుండా గడిపాను. ఆ సీన్లు చూస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది. ఆ సీన్లకు ప్రాణం పోసేందుకు నా వంతు కృషి చేశాను' అని కీరవాణి తన ట్వీట్ లో వివరించారు.

Watched @LycaProductions Chandramukhi 2. The characters in the movie spend sleepless nights from fear of DEATH . for me 2 months of sleepless days and nights for adding LIFE to the mind blowing scenes with my efforts. GuruKiran & my friend Vidyasagar pls wish me the best 🙏🙏

— mmkeeravaani (@mmkeeravaani) July 23, 2023